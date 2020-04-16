四月7大波鞋品牌優惠　Adidas六折、NIKE/PUMA半價起｜附優惠碼

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延，香港零售受到不少衝擊。運動品牌門市網店各出奇招，低至半價發售運動產品！ 《開罐Opener》記者為大家綜合了NIKE、Adidas、Puma、New Balance、Reebok、Converse、SUPERGA，共7大品牌優惠詳情，並精選出至抵波鞋款式！

adidas - 購買一件指定產品可享八折優惠，兩件或以上指定產品可享六折優惠

adidas推出April Sale限時優惠，由即日起至4月26日期間，登入adidas香港官方網上商店購買一件指定產品，即可享八折優惠；而購買兩件或以上指定產品，則有六折優惠，目前提供限時免運費優惠。

記者瀏覽網上商店查看，發現今次優惠同樣適用於熱門鞋款Ultraboost跑鞋及Superstar運動鞋。另外折扣鞋款可以與今次優惠疊加，以「折上折」價格入手。

另外adidas門市同步舉行April Sale優惠，優惠詳情與網店無異，不過商品款式則與網上商店不盡相同，閒事逛街不妨去門市看看！

👇👇👇 立刻看優惠鞋款價格 👇👇👇

（商品以價格排序）

+ 4 + 3 + 2

NIKE - 買指定產品2件或以上可享低至半價優惠

NIKE同步推出April Sale限時優惠，由即日起至4月20日期間，登入NIKE香港官方網上商店購買一件指定產品，即可享八折優惠；而購買兩件或以上指定產品，則有七折優惠，且會員購物全單免運費。

NIKE官方網站購物能夠疊加優惠，自製「折上折」價格入手。以熱門鞋款Air Max 95灰白配色為例，原價$1,199，先以折扣價$839發售。入配合April Sale限時優惠，自製「折上折」後低至半價，僅售$587。

要記住，大家完成選購後，記得於「訂單摘要」中選擇優惠編號「APRILSALE」，並點擊使用，才能享有優惠。

👇👇👇 立刻看優惠鞋款價格 👇👇👇

（商品以價格排序）

+ 6 + 5 + 4

PUMA - 指定貨品2件半價

PUMA推出SEASONAL SALE，由即日起至4月19日期間，PUMA官方網站與門市同步推出優惠，指定商品減至7折，購買兩件指定商品則可享半價優惠，購物滿$399可全單免運費。

今次優惠指定鞋款較多RS-X系列鞋款，因為鞋身較大，而且顏色配搭豐富，因此在往年受到不少粉絲關注。鞋身款式在今季仍未過時，原價$899的RS-X系列在半價後僅售$450，頗值得入手。

而上年度另一熱門鞋款，原價$999的Thunder系列未包括再SEASONAL SALE中，而另有折扣低至$399發售。

👇👇👇 立刻看優惠鞋款價格 👇👇👇

（商品以價格排序）

+ 3 + 2

Catalog - 多品牌同時減價低至半價

Catalog推出品牌限時優惠，Adidas、New Balance、PUMA、Reebok、Converse及SUPERGA，以上6個休閒鞋品牌都有低至半價優惠。優惠商品會不定時更新，且未知完結時間，有興趣就要把握時間留意了！

另外Catalog正進行網點週年慶優惠，在即日起至4月30日於網店消費滿$1,000，並在付款過程中輸入優惠碼「CATALOG」，即可額外獲得9折優惠。

👇👇👇 立刻看各品牌優惠詳情 👇👇👇

+ 2

※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以店舖網頁為準。

同場加映：

UNIQLO及GU分別發佈Pokémon系列，將會同日開售寵物小精靈潮流服飾、家居服裝、比卡超Tee及各種配飾，僅售$39起！

今次「Daniel Arsham x Pokémon UT 」圖案包括香港粉絲至愛的比卡超、超夢夢與波波球。定價與UNIQLO過往UT系列一樣，所有成人男女T恤統一售$99，童裝則售$79，全系列將於4月24日於UNIQLO香港門市及網絡旗艦店正式發售。

👇👇👇👇點擊看Pokémon UT圖案價錢 👇👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

UNIQLO姐妹品牌GU也將於4月24日同日推出另一Pokémon「I Choose You!」企劃，當中一共包括31款潮流單品，選擇比UNIQLO更多。

👇👇👇👇點擊看部分「I Choose You!」服裝詳情 👇👇👇👇

+ 14 + 13 + 12

點擊看更多服裝相片：UNIQLO/GU同步推出Pokémon系列服裝 寵物小精靈T恤配飾低至$39！