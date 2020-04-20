DSE2020│如何高效能臨急抱佛腳？最後衝刺溫習4大貼士│BetterU#23

2020年DSE即將開考，只剩下不足一個月的時間，大家如果想最後衝刺臨急抱佛腳開始溫習，又有甚麼必勝溫書方法？

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

時日無多啦！文憑試DSE終於都殺到啦！大家到底溫夠書未？抑或是還沒有開始溫書？最後一兩星期想臨急抱佛腳，又有咩攻略？

最後一週可以怎樣最後衝刺溫習？（《我的少女時代》劇照）

專家啊！請拯救臨急抱佛腳的孩子們！摩卡少女馬上請教DSE考獲7科5**的狀元Melody譚樂敏，請她教大家如何最高效能地臨急抱佛腳！

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除了溫書方式，其實溫習環境都很重要，一起看看如何提升溫書效率！

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