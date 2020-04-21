觀塘開倉15個品牌一折起　Palladium短靴$220　CathKidston袋$150

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延，不過隨著確診人數下降，不少人都開始尋覓假日好去處。由今日起至26日，觀塘時尚運動服飾開倉減價，Nike、Puma、Champion、Cath Kidston、Palladium等服裝鞋款一折起發售，$100左右就有交易！

Inspire Hub於即日起至26日（六）舉辦時尚運動服飾開倉。記者聞到優惠味道，即刻出發為大家一探究竟！

Inspire Hub將於即日起至4月26日舉辦開倉特賣，（莊堅毅 攝）

Nike/Puma服飾劃一售$150

今次特賣場在觀塘工廠區內，減價款式包含不少熱門品牌，其中Nike Tee市價大多售$300左右，開倉價則僅售單件$150、三件$400，約半價折扣尚算抵。另外T恤玩味Logo相當吸睛，值得入手！

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+ 13 + 12 + 11

Palladium成人鞋減至$220

Palladium不常有開倉，因此一出現在特賣場就難免成為眾人搶購的對象。今次開倉有售賣多款Palladium成年鞋，涼鞋款式劃一售$200、其他鞋款劃一售$220，而且款式顏色都相當吸引，軍綠、純白等景點配色不在話，連櫻花季必入手的粉紅洗水圖紋都都有不少尺碼，對比市價接近2折優惠相當吸引！

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+ 10 + 9 + 8

Cath Kidston碎花袋僅售$80起

英國品牌Cath Kidston最近傳出總公司財困消息，並已委託破產管理人尋求賣盤，不少不少Cath Kidston粉絲擔心以後冇袋買。記者在特賣場中竟然發現Cath Kidston商品竟然低至$80；參考官方網站定價，正價接近$600的單肩袋與背包，則減至$200及$250發售。

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+ 4 + 3 + 2

Champion服裝拖鞋低至$105

今次同場Champion都有優惠，而且有標籤價格半價優惠，折後大概$250左右，而且多買多折，購買兩件則額外9折。記者到場發現Champion商品款式不算多，不過勝在有受不少女生歡迎的Champion小Logo Tee，在夏日單穿也相當吸睛。另外也有原價售$299 Champion Logo 拖鞋，折後僅售$105起，都算值得入手！

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除此之外，特賣場有少量斷碼鞋款，兩折左右發售名牌波鞋。原價數千的Valentino波鞋，特價後$500左右就能入手，惟數量的確不多，有興趣不妨可以去碰碰運氣！

特賣場有少量斷碼鞋款，兩折左右發售名牌波鞋。原價數千的Valentino波鞋，特價後$500左右就能入手。（莊堅毅 攝）

🏠地點：香港九龍觀塘偉業街133號1樓全層（翠華全層側） 🏠日期：即日起 至 2020年4月26日 🏠時間：11:00 - 20:00