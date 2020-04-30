對方出軌分手是唯一辦法？專家：挽回前要考慮3點｜拍拖要考牌#29

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《夫妻的世界》劇照

繼早前台灣舞王羅志祥(小豬)被女友周揚青踢爆男女關係混亂致分手；這邊廂的香港也有TVB藝人黎振燁被傳媒發現，背著妻子與女星朱智賢在車廂單獨私會涉出軌疑雲，引全城鬧爆。

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當男/女朋友出軌有第三者，分手是唯一的辦法？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 說不一定。Anita指，在考慮是否挽關係之前，要考慮3點！

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畢竟沒有人會額上寫著「渣男」二字，究竟要如何才能揭穿潛伏在身邊的「隱性渣男」真面目？討論區有網民總結10個渣男出軌徵兆，若交往時發現物邊的他有以下幾個行為，當心他可能就是渣男！

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