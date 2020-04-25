中國版千年一遇美少女Twitter瘋傳　日本網民震驚：超似橋本環奈

現今網絡發達，資訊傳遞也只是轉瞬的事，人要成名其實也只需片刻的時間，如早幾年橋本環奈只憑一張奇蹟美照就火速竄紅，令她得到「千年一遇美少女」的美譽。

近日Twitter又再出現類似「奇蹟美照」事件，而主角是來自內地的女生，不少網民看到她的照片時都聯想起橋本環奈。

（Twitter@ripvanwinkle99）

日前有位網民於Twitter分享內地一位女生的照片，並以日文介紹，引來大量日本網民圍觀。而其中一張照片酷似日本人氣女星 橋本環奈，不少人讚嘆二人的相似程度，留言表示「太像橋本環奈了吧」、「能跟橋本環奈一較高下」、「超越橋本環奈了」，該文亦隨即被瘋傳，更登上Twitter熱門。

這位女生叫流戈，今年25歲，來自江蘇蘇州，是一名模特兒及Cosplayer，於微博擁有約2萬名粉絲。

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雖然其他照片沒有很像橋本環奈，但第一張真的令人很驚艷，也可算是奇蹟美照了！說不定日後能跟「內地版新垣結衣」龍夢柔一樣進軍日本呢！

龍夢柔（左）外表超像新垣結衣（右），早前曾進軍日本（網上圖片）

Twitter原文

同場加映：「千年一遇美少女」山寨成AV

（Twitter@@kanade_cmore）

最近人氣AV女優奏音花音（奏音かのん）推出新作，沒想到竟然扮現時超紅的「千年一遇美少女」橋本環奈！

AV封面會修圖乃基本動作，但此作P得似橋本之餘，亦能認得出是奏音花音，不得不佩服廠商的修圖功力。奏音她平日亦會於網上分享生活照，雖然看起來並沒有很像橋本環奈，不過也確實是名眼大大的美少女！

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說到底，要模仿橋本環奈的天使神顏，可真不容易啊！

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