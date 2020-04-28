Pornhub中文翻譯第一人剖白10件事　人工好高？英文縮寫最難譯？

每日逾億人次瀏覽的成人視頻網站Pornhub去年中推出簡體中文介面，其後陸續將關鍵字及短片標題翻譯成中文，有標題甚至被譯成「風流淵藪玉頭釵，異作皆列此樓」，引起網民注意。背後為Pornhub中文翻譯把關的，原來是一位來自內地的IELTS英語教師。

Pornhub在內地又稱P站，這位自稱P站中文翻譯第一人名叫Danny，微信公眾號名稱「哇Danny英文老師」，最近發文總結了他為P站工作的體驗，回答了網友最好奇的問問題，例如是否要不停觀看愛情動作片，以及P站作為全球最高流量的網站之一（2019年平均每日1億人次到訪），報酬是否非常可觀等等，《開罐Opener》為你整理了10個重點👇👇👇

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