韓國球壇小鮮肉被封「翻版朴寶劍」　22歲男神高1.89米超吸睛

最近，一名韓國足球員因為「撞臉朴寶劍」而引起熱烈討論。他就是效力浦項製鐵足球會的文京賢（譯音）。

下個月就27歲的韓國人氣男演員朴寶劍，有傳他在完成電影《Wonderland》的拍攝後，最快將於今年夏天入伍，相信寶劍的粉絲都會感到非常不捨吧？沒有真的朴寶劍，就先看一下「翻版朴寶劍」吧！

人氣演員朴寶劍／Twitter@BOGUMMY

「翻版朴寶劍」，是指效力韓國足球隊浦項製鐵足球會（Pohang Steelers）的足球選手文京賢（민경현譯音）。1998年出生的他，現年22歲，身高1.89米。最近他的幾張自拍照被放上了韓網的討論區，因為「長得像朴寶劍」而引起熱烈討論。

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文京賢是2018年通過球會的甄選制度入會的。當時還是高中生的他，是入選的球員中最年輕。除了外表出眾之外，還是一名實力球員。教練平時都稱讚他具備速度和助攻能力，是在球隊擔任後衛。

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不過，各位女粉絲可能要失望而回了！因為他已經有一名交往了很久的女朋友。他和女友經常都會在IG上公開放閃，二人的感情亦十分穩定。有指，他的女朋友經常都會在球場上替他打氣，非常甜蜜。