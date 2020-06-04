TWICE新歌MV一個畫面疑抄襲　對比照極似樣　JYP一句解決公關災難

開罐
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南韓人氣女團TWICE睽違9個月，1日推出新歌《MORE & MORE》，9位成員集聚一堂、造型唯美，短短時間內便累積高點閱。怎料，她們的歌曲3日爆出抄襲風波，一名造型藝術家Davis McCarty在自己的社群網站表示，自己的作品被抄襲，文章曝光後掀起軒然大波，TWICE所屬經紀公司JYP娛樂親上火線認錯，並表示希望與設計師對話。

TWICE新歌《MORE & MORE》MV一個畫面被指抄襲（點圖瀏覽）↓↓↓

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一名造型藝術家Davis McCarty 2日在自己的社群網站表示「TWICE的歌曲MV抄襲了我的藝術作品，MV《MORE & MORE》現在已經超越1500萬點閱率，這對於藝術來說擺明就是侵害智慧財產權，麻煩給我一點建議。」他曾在2018年4月15日公開一個名為「Pulse Portal」的作品，該作品被公開在美國巴爾的摩的light city artwork。

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爆出抄襲風波後，Davis McCarty目前已把爆料文刪除，TWICE所屬經紀公司JYP娛樂3日也緊急出聲解釋，公司在3日才得知此事，MV製作團隊希望能與設計師對話並圓滿解決風波，JYP強調自己也是孕育出許多藝術作品的公司，為了不再讓這種憾事發生，會設置相關檢驗流程彌補缺失。

TWICE新歌MV爆出抄襲，設計師在社群網站上指控。（Davis McCarty FB截圖）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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