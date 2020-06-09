GU 聯乘原宿貴價潮牌 SOPH.推夏裝　最平$79潮Tee　附14款必買品

GU再有新搞作，宣佈首度與日本時尚代表品牌SOPH.合作推出特別企劃！企劃商品包括14款男裝款式如T恤、短褲、外套等，將於6月19日於全線分店販售，當中T恤款式最平$79就買到！

是次合作品牌SOPH.，堪稱原宿龍頭品牌，一直以簡約和功能性為設計重心，獲得不少潮人的喜愛。是次聯乘企劃概念為「One Mile Wear.」，意指全天由始至終，不論上班還是在家休息，都能穿上舒適的衣服，延續品牌宗旨。

SOPH.旗下有三大品牌，當中主打日常款式的SOPHNET，T恤價格最平都索價9,000日元，折合港幣近645元。

記者翻查SOPH.官網，發現旗下品牌之一、主打日常款式的SOPHNET，T恤價格最平都索價9,000日元，折合港幣近645元。相對今次系列定價由$39至$179，確實是潮牌新手入貨的最佳時機！款式包括多款T恤、襯衫、短褲，即點擊看7款服裝價格👇👇👇

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上衣以外，系列中亦包括多款短褲、家居褲和襪子等配件，當中不少款式同樣採用品牌招牌花款如迷彩和星星圖案，識別度極高！而且最平$39就有交易！點圖即看7款精選商品詳情！👇👇👇

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以店舖網頁為準。

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