戲院優惠｜4大院線劈價　MCL$60／英皇半價　附上畫電影推介

戲院重開已一個月有多，防疫措施繼續做，優惠都繼續做！四大院線包括UA Cinemas、英皇戲院、百老匯院線以及MCL Cinemas都有推出新優惠，讓大家用超抵價睇戲！

【1】MCL Cinemas 學生價低至40元

即日起，MCL全線戲院成人正價2D戲飛減價至60元，星期一至日都可以使用這個優惠，就連新開張的數碼港MCL分店都可享用。想再平啲？早場及午夜場最新價錢為50元，如果有學生證，全部場次都可以40元學生價購入戲飛！

不過以上優惠就不適用於長沙灣MCL，因為本身長沙灣MCL的戲飛售價已經是45元，比起現時的優惠更平！

【2】UA Cinemas 最平35元睇2D正價場

即日起，全線UA戲院成人正價戲飛劃一售70元！如果之前已經加入成為UA會員，更可同時使用UA FAN FEST的「6月份買一送一優惠」，除返開35元就能夠睇2D正價場！這次的優惠不管是親身到戲院買飛、網站購票、UA手機App或自助售票機都可以使用。

所有正價2D場次戲飛都可以70元購入。不過如果想用埋買一送一優惠，就要留意返，所有「UA Films Showreel」場次、《數碼暴龍 Last Evolution 絆》、《我的英雄學院》「新世紀特典場」、《美國隊長 3：英雄內戰》、以及《1/2的魔法》（6月18日至24日)的場次都不能使用會員優惠。

【3】英皇院線 全線戲飛、小食半價

英皇院線5月推出所有場次正價戲飛一律半價，Facebook專頁就指，因為反應熱烈，所以延長優惠！除了戲飛、餐飲小食、電影禮券以及會籍都有半價，連特別院線貴賓影院the CORONET以及IMAX都有份！

（英皇戲院Facebook專頁）

疫情關係，所有客人入場時需接受體溫量度，而且於戲院範圍必須佩戴口罩，所以英皇戲院建議大家購入半價小食後應帶回家進食。

【4】百老匯院線 會員半價買戲飛

由即日起至2020年7月31日，bcinephile會員及MOViE MOViE會員均可享百老匯院線半價購票優惠！不過早場、星期二優惠場本身就是半價，所以就不包含在這次的優惠之內了。

鑽石型售票。（百老匯網頁截圖）

疫情關係，去百老匯院線看電影時，必須要戴上口罩，而且進入戲院時需要量體溫，體溫超過37.5度的話就不能進場。而且現時戲院售票會以「鑽石型」發售，兩人為一組，前後左右的位置都會留空。

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四大院線劈價，雖然因為疫情，暫時無得邊睇戲邊食爆谷，但既然票價咁抵，不如看看有甚麼戲值得入場一看！

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