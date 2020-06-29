日本Twitter熱議隱性廢柴10大特徵　網民：全中的我是人生失敗組

知道甚麼人比「廢柴」更可恥嗎？就是「隱性廢柴」（真面目系クズ）！有沒有曾經認識過一些人，初相識還覺得對方可靠「做到嘢」，但日久見人心才發現對方是無能的「廢柴」！日本Twitter近日討論隱性廢柴（真面目系クズ）的10大特徵。

《彼氏をローンで買いまし》劇照

「真面目系クズ」字面的解釋是「認真的廢物」，意即那些外面看起來整潔可靠，看似會認真做事，但內裡其實是一個無能的人，說穿了就是一些將自己包裝得很好的「隱性廢柴」！

《彼氏をローンで買いまし》劇照

相信大家在學校或辦公室都會遇過吧，哪些自命不凡看似能幹，但甚麼事都做不好的人。他們比起看起來就很廢的廢柴，讓人更防不勝防，最近日本Twitter有網民討論隱性廢柴「#真面目系クズ」的特徵，不少「受害者」紛紛列舉身邊隱性廢柴的劣績：「筆記和功課看起來很棒，但考試成績超差」、「自尊心超高，但明明甚麼事都做不好」⋯⋯聽起來有像你身邊的誰誰誰嗎？

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最近一位日本網民在Twitter分享切雪糕蛋糕的趣聞，一把鋒利的菜刀不敵超硬雪糕餡，最後竟然牢牢地插在Pokemon「伊貝」可愛的臉上，場面搞笑又尷尬。不料一張切蛋糕圖，竟然引出曾遭遇同樣情況的網民，分享「解剖」同款雪糕蛋糕時的手殘經歷，成為熱話。

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