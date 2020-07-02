穿耳發炎點處理？專業穿耳師教7個護理貼士　搽消炎藥膏係大忌？

不少身邊的朋友不管男女都有穿耳洞，不過經常都有聽到大家抱怨說耳洞又發炎了！到底打耳洞如何可以避免發炎？又有甚麼人不能穿耳？一起來看看吧！

不少人都會想去打個耳洞，甚至脷環、鼻環等等，不過在身體穿一個洞，始終是傷口，處理不當很容易會發炎，一發炎又腫又痛超麻煩啊！要是不幸真的發炎了，又應該如何處理？是不是一定要購入耳洞專用消炎藥水？

穿耳洞戴耳環即時女人味提升！（《雖然是神經病但沒關係》劇照）

《開罐 Opener》請教專業穿耳師Sara有關穿耳的貼士，她提醒大家，穿耳後需要六至八個星期固定耳洞，究竟穿耳前後有什麼地方需要注意？點擊圖片睇！

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不過都温提大家，如果穿耳後發炎嚴重，應立刻找專家處理。

同場加映：10招游水前後皮膚頭髪護理每一次去完船P、沙灘之後，經過太陽、海水或泳池水的洗禮，皮膚都會變得很乾，頭髮又會扭作一團完全梳不開，每次去完游水都會超崩潰啊！於是《開罐 Opener》就請教美容達人袁彌明，教大家幾個竅門，就算經過陽光海水的洗禮，都可以維持靚靚！

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