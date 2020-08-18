斷捨離｜尹均相4貓同居被嘲似「貓窩」　執屋大師10招豪宅大變身

不少有養寵物的人，都會視牠們如自己的子女一樣看待，將最好的東西給牠們，甚至連家中的大部份空間也讓給牠們。雖然看著牠們會感到很幸福，不過當屬於自己的空間越來越少時，不多不少也會感到有點可惜。韓國演員兼超級貓奴尹均相也有同樣的煩惱！早前，他登上節目《新奇的整理》，請來執屋專家替他打造一個「人貓也舒適的家」。專家如何將曾經被嘲為「像貓窩」的豪宅大變身？

尹均相養的4隻貓咪／《新奇的整理》截圖

尹均相表示朋友都笑他的家更像貓窩／《新奇的整理》截圖

曾出演《先熱情地打掃吧》、《Doctors》等大熱韓劇的演員尹均相，私底下是一名超級貓奴，現時與4隻愛貓同住。愛貓心切的他，沒有工作期間都會留在家中陪伴貓咪，更因此被粉絲笑他「正職是剷屎官，副業才是演員」。

不愛外出的他，經常都會邀請朋友到他家作客。不過，每次有朋友上來的時候，都會嘲笑他「像住進貓窩的人」。雖然他的家面積很大，但周圍都充滿著貓咪的用具，加上缺乏整理，雜亂無章，令豪宅看上去的空間很窄。

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節目主持人女演員辛愛羅和搞笑藝人朴娜勑開始動手替尹均相執屋。辛愛羅除了是女演員之外，其實亦是「斷捨離達人」。除此之外，節目亦找來執屋專家李智英（譯音）替尹均相重組家居的佈置。她們有甚麼建議給尹均相？

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經過專家的指導後，尹均相的大屋進行了大變身！看到這麼巨大的變化後，所有人也感到非常感動和驚喜。

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