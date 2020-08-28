超賣座喪屍電影《ALIVE》登陸Netflix！　4套9月新上韓片推介

開罐
撰文：
最後更新日期：

雖然最近香港的疫情似乎有所緩和，不過市民亦應盡量減少外出，減少被感染的機會。逗留在家的時間比以往多了，最佳的活動就是煲劇了。《Opener》為大家推介4套將在9月於Netflix推出的韓片！

【1】《青春紀錄》

小狗系男神朴寶劍，即將在8月31日入伍。《青春紀錄》是他入伍之前最後一部作品，講述一群年輕人如何在逆境中掙扎求存。

開播日期：9月7日
主演：朴寶劍、朴素丹、邊佑錫
類型：浪漫、愛情、追夢

👇👇👇點擊圖片查看劇情介紹👇👇👇

+8
+7
+6

【2】《#ALIVE》

今年6月在韓國上映時，曾經一度蟬聯票房冠軍超過3星期的電影《#ALIVE》，講述韓國受不明病毒感染，幾乎所有人都變了喪屍。當世界只剩下你自己一人的時候，你將如何求存？

上映日期：9月8日
主演：劉亞仁、朴信惠
類型：災難、喪屍

👇👇👇點擊圖片查看劇情介紹👇👇👇

+4
+3
+2

【3】《非常校護檔案》

《非常校護檔案》，是NETFLIX原創的劇集，改編自韓國小說，講述一名擁有「特異功能」的女護士，入職新學校後，與男老師一起保護學生的故事。

開播日期：9月25日
主演：鄭柔美、南柱赫
類型：奇幻、鬼怪、幽默

👇👇👇點擊圖片查看劇情介紹👇👇👇

+3
+2

【4】《私生活》

韓國再有新一波疫情爆發，牽連到演藝圈，多個劇組宣布停工，包括《私生活》。未知停工會否影響開播時間呢？

開播日期：待定（韓國JTBC將於9月16日首播）
主演：徐玄、高庚杓
類型：社會、浪漫愛情

👇👇👇點擊圖片查看劇情介紹👇👇👇

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：經理人、造型師爆娛樂圈暗黑經歷

+6
+5
+4

點擊原文查看完整內容：【經理人、造型師爆娛樂圈暗黑經歷　這韓星當別人是奴隸｜韓流日常】

18個與母親長得超像的韓國女星　全智賢神還原媽媽年輕時模樣！
斷捨離｜尹均相4貓同居被嘲似「貓窩」　執屋大師10招豪宅大變身
親眼驗證！韓雜誌編輯票選皮膚最好偶像BEST 7　上榜男神多過女星
韓國偶像親自票選「真人最好看女IDOL」　歷年拿得最多第一位是？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。