雖然最近香港的疫情似乎有所緩和，不過市民亦應盡量減少外出，減少被感染的機會。逗留在家的時間比以往多了，最佳的活動就是煲劇了。《Opener》為大家推介4套將在9月於Netflix推出的韓片！

【1】《青春紀錄》

小狗系男神朴寶劍，即將在8月31日入伍。《青春紀錄》是他入伍之前最後一部作品，講述一群年輕人如何在逆境中掙扎求存。

開播日期：9月7日

主演：朴寶劍、朴素丹、邊佑錫

類型：浪漫、愛情、追夢

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+ 8 + 7 + 6

【2】《#ALIVE》

今年6月在韓國上映時，曾經一度蟬聯票房冠軍超過3星期的電影《#ALIVE》，講述韓國受不明病毒感染，幾乎所有人都變了喪屍。當世界只剩下你自己一人的時候，你將如何求存？

上映日期：9月8日

主演：劉亞仁、朴信惠

類型：災難、喪屍

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+ 4 + 3 + 2

【3】《非常校護檔案》

《非常校護檔案》，是NETFLIX原創的劇集，改編自韓國小說，講述一名擁有「特異功能」的女護士，入職新學校後，與男老師一起保護學生的故事。

開播日期：9月25日

主演：鄭柔美、南柱赫

類型：奇幻、鬼怪、幽默

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【4】《私生活》

韓國再有新一波疫情爆發，牽連到演藝圈，多個劇組宣布停工，包括《私生活》。未知停工會否影響開播時間呢？

開播日期：待定（韓國JTBC將於9月16日首播）

主演：徐玄、高庚杓

類型：社會、浪漫愛情

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同場加映：經理人、造型師爆娛樂圈暗黑經歷

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