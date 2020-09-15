來到9月中，各大品牌開始進行夏季季末減價。名牌快閃優惠購物平台On The List近日推出Teva涼鞋限時減價優惠，另外Catalog及馬拉松等亦有進行New Balance及Birkenstock減價，折扣最高達25折！Teva最平$99已能入手，在著涼鞋會著襪的年代，這個時候入手涼鞋絕對抵玩！

（On The List、馬拉松）

Teva｜多款多色選擇 涼鞋25折起

快閃優惠購物平台On The List即日起至9月20日推出Teva涼鞋減價優惠，優惠最高達25折，當中最平的款式只需$99便能入手，款式當中有不乏長青色號如黑、白及墨綠色，以低價入手頗為化算。

On The List分別提供網店和門市兩個途徑購買，不過皆只接受會員購買，登記費用全免，下單前記得先登記！網店購物滿$500或以上免運費，否則會收取$40運費（3kg或以下）。根據過往經驗，不少熱門款式很快就會售罄，因此睇中款式又有尺碼的話就不要猶豫了！👇👇👇點圖看精選Teva鞋款👇👇👇

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※ 門市地址：中環都爹利街6號印刷行地下 ※ 營業時間：星期一至五 10am-8pm ／ 星期六 10am-5pm ／星期日休息 ※ 親臨門市前需透過網上登記並憑電子證購物 ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

馬拉松、Catalog｜New Balance、 Birkenstock 4折起

另外馬拉松和Catalog亦有部份涼鞋品牌減價，例如New Balance 750由原價$649減至$249，而Birkenstock各款涼鞋及密頭涼鞋亦有會員9折優惠。只要登記成為各官網會員即可獲得折扣，兩者一樣只要買滿$700即免運費，或支付$50運費。各優惠暫未有限期，隨時完結。👇👇👇點圖看精選減價鞋款👇👇👇

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

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一款名牌蜜粉粉撲近日引起日本網民熱話，只因明明是走甜美少女風的蜜粉粉撲，其外型設計竟然讓人一秒想歪，有網民甚至說「難以直視」。不過令人哭笑不得的又豈止這個蜜粉撲，看看以下10款讓人一秒想歪的商品，一起測試你的思想有多邪惡！🔻🔻🔻點圖睇10件讓人一秒想歪的商品🔻🔻🔻

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