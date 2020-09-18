台灣男藝人黃鴻升（小鬼）9月16日驚傳在北投家中逝世，終年36歲。小鬼死訊一出，不少網民感到震驚。好友兼初戀女友楊丞琳亦在社交網站多次發文，表達對小鬼的思念。雖然二人分手多年，但仍保持好友關係，楊丞琳更曾多次公開盛讚對方是「最佳前男友」，情誼之深讓旁人羨慕。

楊丞琳兩年前邀請小鬼做《青春住了誰演唱會》的嘉賓。（rainie77@instagram）

面對好友兼初戀男友的離世，楊丞琳昨晚（16日）在社交網站發文，指對方是自己的青春，能夠遇上小鬼是用盡了她一輩子的福氣。雖然二人分手多年，早將昔日的感情昇華成家人般一樣的存在，情誼之深讓旁人羨慕。其實圈中有不少分手後亦是朋友明星情侶，情義相當可貴。

楊丞琳發長文悼念小鬼這位「最佳前男友」。（Instagram：@rainie77）

▼▼▼▼點擊看6對分手後亦是朋友明星情侶▼▼▼▼

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

小鬼18歲出道，涉足影歌視三棲，是一名全方位藝人。「小鬼」這個藝名是由導演鈕承澤所取，本為小鬼在偶像劇《半成年主張之搞個自由式》中的角色名，之後就一直用此作為藝名。除了在《娛樂百分百》擔任主持外，小鬼亦出演多套大熱偶像劇，留給90後不少青春回憶。

▼▼▼▼點擊看小鬼留下的7個青春回憶▼▼▼▼