Chris Evans近日手滑不小心上載疑似露鳥照,雖然秒DEL,不過已經被人手快CAP圖,慢一步的網民就不斷「搵好朋友」希望可以成功「觀鳥」,更有人惡搞《美國隊長》對白,指自己可以搜尋一整天(I can search that all day)。