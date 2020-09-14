Chris Evans近日手滑不小心上載疑似露鳥照，雖然秒DEL，不過已經被人手快CAP圖，慢一步的網民就不斷「搵好朋友」希望可以成功「觀鳥」，更有人惡搞《美國隊長》對白，指自己可以搜尋一整天（I can search that all day）。

露鳥事件後，有影迷在Twitter上瘋狂分享Evans與愛犬Dodger的合照，希望可以洗走「露鳥」截圖，亦有網民提醒，Evans患有焦慮症，要求停止分享下體照。不過有八卦網民開始用電影梗製作meme圖惡搞事件，但都比較輕手。除了美國隊長之外，其實我們平日生活不知不覺間，都用過不少電影梗，以下這8個梗你全都明白的話，證明你是真影迷。

Chris Evans的身材令不少影迷流晒口水。（《美國隊長》）

👇👇👇按圖看8個常用電影梗👇👇👇

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