大學就像是社會的縮影，貧富學生之間的距離亦比中學更加明顯。窮學生們沒有「父幹」，只能自食其力，咬緊牙關度過這數年大學生涯，箇中的辛酸和體會相信只有同路人才明白。

成為大學生象徵著半邁向社會的第一步，面對的問題也更加現實，除了兼顧學業、社交外，窮學生們還要多了一項困擾──金錢問題，心路歷程可謂比其他學生更複雜，有苦自己知。

窮學生的辛酸只有自己能體會。（《繼承者們》劇照）

窮學生雖輸在起跑線，但這並不代表他們會輸在終點，種種掙扎正是令他們更加成熟的最佳鍛鍊！不論大學數年有多難熬，回望時也會是難能可貴、讓人會心微笑的經歷。

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