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《刻在你心底的名字》 劇照

台灣同志愛情電影《刻在你心底的名字》已登陸香港Netflix。電影獲得2020年金馬獎最佳攝影及最佳原創電影歌曲，電影由柳廣輝執導，陳昊森、曾敬驊、邵奕玫等人主演，故事在80年代剛解嚴的台灣，一對遊走在友誼與愛慕之間的高中同窗阿漢（陳昊森 飾）與 Birdy（曾敬驊 飾），因為學妹的出現而讓曖昧關係產生變化。電影中出現許多金句對白，以下哪一句最能打動你心？

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除《刻在你心底的名字 》，另一台灣電影《可不可以，你也剛好喜歡我》被台灣觀眾譽為是今年最佳告白電影。電影中出現許多金句對白，都是出自台灣知名療癒系作家肆一，字字珠璣，以下哪一句最能打動你心！

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