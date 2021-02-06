擔心放臭屁就要攝條「蕉」！超獵奇「除臭屁墊」可以吸收惡臭？

開罐
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放屁雖然是人體的自然反應，不過它最困擾人的，就是隨之而來的臭味。有時候、有些場合，不小心放了太響或太臭的屁都很尷尬，英國內衣品牌 Shreddies 就推出了一款攜帶版「香蕉除臭屁墊」，解決你放屁的臭味問題！

Shreddies 一直著手研究除臭相關的產品，也曾推出除臭內褲、除臭墊等等，這次引起話題的正是從除臭墊去延伸、外型長的幾乎和香蕉無異、名為 CARBONANA 的攜帶型「香蕉除臭屁墊」！其實這款除臭用品早在去年就已經推出，更成為 Shreddies 的年度暢銷商品！最令人感到新奇的就是它的香蕉外型，為什麼要用香蕉形狀去做設計呢？正是因為這樣的弧度剛好可以放置在屁股中間的縫隙，完美貼和兩片屁股，當你在放屁時能夠更有效的吸收排出的氣體，避免臭味外漏！

▼▼▼「除臭屁墊」點用？點圖自己睇啦……仲有其他「除臭屁」產品▼▼▼

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先別覺得「香蕉除臭屁墊」的樣子太獵奇！這樣的形狀放進內褲再貼緊屁股，穿上褲子之後基本上玩全不會被發現，無論你在電梯裡、辦公室、搭乘交通工具或者約會、見客戶等等不容你放屁的場合都能使用，再也不擔心會有惡臭飄出！

目前 CARBONANA 攜帶型「香蕉除臭屁墊」推出黑白兩色可選擇，搭配淺色褲子也不會透出。

延伸閱讀：放連環屁是大腸癌先兆？專家分析放屁多5大原因▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：公共場合放屁再也不擔心！英國內衣品牌Shreddies推出攜帶式「香蕉除臭屁墊」，一根香蕉解決惡臭！】

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