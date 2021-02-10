撰文： 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-02-10 11:30

還有幾天便是農曆新年，回想上一個新春，疫情尚未大規模爆發，大家仍然可以宴親朋、行花市、收利市。然而，誰也想不到新冠肺炎疫情竟會持續到今年，正當大家都以為習慣了一整年的疫情生活，卻發現還是不能適應這氣氛慘淡的農曆新年。《開罐Opener》訪問了許廷鏗、林芊妤、麥玲玲等11位名人，分享在疫情籠罩下的新年會怎樣過，今個新年打算封多少錢利市。

（余俊亮攝）

農曆新年在中華文化裡本是最喜慶盛大的節日，然而今年在2人限聚令及6點後禁堂食的限制下，大家想拜年或者食個團年飯都不容易。或許今年我們都無法歡愉地慶祝新春，但仍然能夠在這疫情下用不同的心態過年。《開罐Opener》訪問的11位名人中，有新年最忙碌的堪輿學家麥玲玲、娛樂圈資深前輩家燕媽媽及剛得到叱吒樂壇男歌手金獎許廷鏗等，他們又用怎樣的態度過疫情下的新年呢？

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同場加映︰日本超旺桃花大掃除 斷捨離這3個地方桃花運即升

農曆新年2021牛年將至，一年才做一次大掃除，除了好好整理家居迎接新一年，還可以下些功夫，順便提升自己桃花運。有日本網站以風水角度教大家點樣執屋可以出POOL，原來要斷捨離這三個地方！

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同場加映︰牛年運程｜姓名都會犯太歲！這12個字形要小心 呢位藝人全名中晒

2021牛年來到，想來年順順利利，想必不少人都會留意自己有否犯太歲以攝太歲保平安。不過原來除了生肖，我們的姓名亦一樣會犯太歲！台灣著名命理師湯鎮瑋在其著作《2021牛轉錢坤開運農民曆》中歸納出今年會犯太歲的字形，即睇你的名字有沒有「中招」！

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