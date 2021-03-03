撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-03 17:02

「全日本最帥氣男大學生」的選美比賽「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2021」與女生的「MISS OF MISS」同步舉行，賽果同樣於日前（3月2日）出爐，台上集合了8位由全國各地網民選出的最強決賽入圍者。不過網民就形容男生的顏值比起女生簡直是強差人意，就連冠軍也令人大失所望，形容「完全揀唔落手，辛苦評判了」。

第8屆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2021」（ミスター・キャンパス）日本全國大學校草選舉，原意是選出全國最帥氣有型的男大學生，不過今次似乎引起了網民的不滿！是次比賽由今年2月8日開始全國預算，分別由網民和評審員選出最後8強入決賽，不過網民形容這次的參賽者的顏值「一言難盡」，其中有人發福、髮型奇特、超級方臉，即使是冠軍的樣子也非常有「特色」。

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由全日本大學校園裏選出「日本第一美麗女大學生」的選舉比賽「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」，決賽於昨天（3月2日）舉行，並選出冠軍、兩位準優勝者和評審員特別獎。今年21歲的冠軍被封為「小石原」，因為她與女神石原里美非常相似，在眾多位參賽者中脫穎而出，成為是屆比賽的焦點！除此之外，其他參賽者的「照騙」情況亦備受關注，其中幾位因為相片「P太大」而差點認不出真人，網民也傻眼：「這些是來配襯的吧？」

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同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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