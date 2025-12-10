《尋秦記》不是都市傳說 12.31上映有新預告片　重温12句搞笑對白

被指是都市傳說，已拍攝完畢多年的電影《尋秦記》，終於鐵定2025年12月31日登陸大銀幕，今日（10/12）預告及三款全新終極海報正式公布，從預告片中所見，由古天樂飾演的項少龍，仍然有不少現代港式對白。《尋秦記》對不少香港人來說集體回憶，當中不少搞笑對白被視為經典。趁大家未入場睇電影版前，不妨重温下。



其實早在今年4月金像獎頒獎禮上，已經有頒獎嘉賓提及《尋秦記》是都市傳說。當日頒發「最佳視覺效果」獎前，頒獎嘉賓蔡思韵講到「最佳視覺效果」獎其實就是最燒錢的獎項，更表示《風林火山》下年一定奪獎，因為花了很多時間和錢。另一頒獎嘉賓楊偲泳即說：「乜真係有《風林火山》呢部電影咩？我以為係都市傳說。」蔡思韵接口：「你錯喇，都市傳說係《尋秦記》呀。」此時鏡頭立即影向古天樂，他抵死地舉起兩隻手指公。

古天樂、林峯曾預告《尋秦記》上映日期

《尋秦記》電影版由《尋秦記》電視劇的原班人馬古天樂、林峯和宣萱等主演，電影早於2019年殺青，2021年時在《香港國際影視展2021》上發佈多張劇照以及首條40秒先導預告片， 2023年天下一電影發佈2023電影片單中也包括《尋秦記》，惟至今仍未上映，不少觀眾等到「頸都長埋」，到今日才鐵定在12月31日上映。

而電影版《尋秦記》，內容講述Ken(苗僑偉 飾)誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍(古天樂 飾)一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王(林峯 飾)盡收眼底；正當秦王以為一統六國，稱霸天下之時竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，恩怨終須了結。

電影版新預告片曝光

從新預告片中所見， 《尋秦記》電影版承接了2001年TVB版《尋秦記》不少細節，古天樂更大派項少龍式搞笑對白，中英夾集，古今混戰︰「邊個響我全朵！」「Really？」、「好心你出少句聲啦」、「你條廢柴休息下先，我繼續！」普普通通的現代對白，放在古裝片中特別有趣。而預告中率先亮相的，是電視版中仍是孩童、如今已成長為英勇少年的項少龍兒子項寶兒——亦即日後為世人所熟知的西楚霸王項羽（朱鑑然 飾）。

長得型英帥的36歲朱鑑然有「翻版彭于晏」之稱，入行曾擔任模特兒，其後轉型為演員，參演過劇集《疊影狙擊》、《家族榮耀》、網劇《無間道》等。除了高顏值，朱鑑然也文武雙全，他中學就讀名校九龍華仁書院，畢業於2025年QS世界大學排名第38位的溫哥華英屬哥倫比亞大學；而且是香港游泳代表隊成員，曾代表香港參加亞運會、世界大學生運動會及世界短池游泳錦標賽，更擁有皇家音樂學院鋼琴7級水平。

《尋秦記》作為穿越劇鼻祖，最為人回味就是項少龍在一堆古人中不時大講現代術語，那種錯摸的喜感令人捧腹大笑。當中很多對白更是古天樂拍攝時親自加上去，不知作為劇迷的你又記得幾多？

對白1. 「鹹蛋超人你見過未啊？ 」

項少龍以人工呼吸救醒烏廷芳後，又被罵淫賊。最後以一句「鹹蛋超人」令她無言以對。

對白2. 「時光雞，我從未聽過。 」

項少龍對善柔說自己是從時光機來，善柔卻聽錯是時光雞。

對白3. 「你咁鍾意放蛇，唔好去做差婆？」

烏廷芳想用蛇捉弄項少龍，反被「放蛇」。

對白4. 「你可唔可以唔好擺晒甫士，用背脊對住我講嘢？」

項少龍對陶總管的古人對答忍無可忍，非常不滿，發表了以下偉論。

對白5. 「我都係自己搞掂自己。」

項少龍首次見雅夫人描述自己的劍術時用了相當地道的廣東話。

對白6. 「佢讚緊你啊，八婆！」

陶總管最好笑一幕！在古代對「八婆」一詞的全新定義！

對白7. 「好嘢！我搵到魯公祕錄！」

最經典一幕！下一句「呀好嘢！我搵埋老婆祕錄！」才是重點。

對白8. 「呢度啲臨時演員咁平嘅？」

趙盤找人脅持項少龍，被項少龍一眼看穿是「臨記」所為。

對白9. 「刀叉呢種進食方法，係西方國家先會用。」

趙盤找人脅持項少龍，被項少龍一眼看穿是「臨記」所為。

對白10. 「馬沙廚？咩馬嚟㗎？」

項少龍形容烏堡主的馬居然可享有Massage，「嘆過神戶啲牛」，不料被烏堡主反問。

對白11. 「TVB 個 B 呀，B 仔個仔呀。」

當年獎門人經典遊戲「超級無敵馬拉松」，同樣被項少龍引入至古代。

對白12. 「係 BBQ，唔係”BB”Q！」

據聞《尋秦記》也是TVB BBQ結局的始祖，開托了BBQ在TVB的盛世。