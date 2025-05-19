凍薪+市道差難轉工點部署？港人7大絶「自己加自己人工」整頓職場

話咁快又到每年年中，即是代表公司年終獎金金額及人工升幅基本上已經塵埃落定，一定有人歡喜有人愁。雖然部分行業依然興旺，但都有一些行業發展前景不如預期。若遇上公司凍薪再加上市道差難轉工，作為職場小薯又應該如何自處呢？有網民就分享「自己加自己人工」的另類加薪奇招，與一眾打工仔一齊「集思廣益」，讓自己心理上好過一點。



該網民懷疑，因現時薪金與期望有落差而心理不平衡，決定自己「加自己人工」（《我要準時下班》劇照）

近日一名網民在Threads自揭人工升幅不是太理想，但又暫時未能轉工。該網民懷疑因現時薪金與期望有落差而心理不平衡，他不禁提出多個阿Q方法自己「加自己人工」：

【1】遲15分鐘返工

最大化利用所有buffer time是基本，有些公司體諒員工塞車或在途中遇到突發事件，都不介意打卡時間「遲少少」，如果是要出外勤的工種就更易製造buffer time。

遲15分鐘返公司，最大化利用所有buffer time（《我要準時下班》劇照）

【2】早15分鐘放lunch

民以食為天，早15分鐘食飯簡直是可大可小，特別是聚集大量白領的商業區，每到1點附近餐廳必定人山人海，早些去攞位，食飯不用等位的機會就更大，也不怕耽誤下午工作進度。

【3】每日便秘時間多15分鐘

廁所break都算是打工仔必備技能，腸胃「暢通」思緒更清晰，樓主慶幸「男廁唔使排，成日聽到女同事話廁所無位」。

廁所break都算是打工仔必備技能（ViuTV《大叔的愛》劇照）

【4】每日sharp走，連15分鐘都唔OT

準時放工是一種美德，當然要好好遵守，聽日的事聽日做，拒絕做「黎生」。

【5】善用每月1-2日有薪病假

如果有一日各位老細、上司、HR突然收到員工WhatsApp請病假，該員工應該正進行「自我修復」，回歸office時一定會帶同醫生紙，跟足程序辦事。

準時放工是一種美德，當然要好好遵守，一夠鐘電話都唔聽（《校對女王》劇照）

【6】講句Happy Friday，準時起身放工

休息是為了行更長的路，work-life balance是個好習慣，好習慣就應該維持，準時放工對精神健康有很大幫助。

【7】改善工作流程

樓主「整頓職場」的方法是「除咗阿姐要（求）做嘅嘢，（其他）一概唔做」，如果有人要自己做一向負責開的工作就實行「職場卸膊操」，重新審視成效然後「再試吓推走」。

樓主表示，如果有人要自己做一向負責開的工作就重新審視成效然後「再試吓推走」，十足真人版「職場卸膊操」（《小人國4》舞台劇截圖）

樓主表示如果做齊上面第1至4點的另類加人工方法，「每日已經賺咗1小時，每個月等於慳咗2.5日，一年就30日」，配合第5點的有薪病假，即「一年多咗42日年假，叫做心理平衡翻少少」。即使工作可以hea到如此地步，他對於轉工與否仍然有底線，「一份工如果2-3年都加唔到4-5%（人工）都係要轉，無謂浪費時間。」網民對如何另類加人工都有一套看法：「去Pantry都諗得過，好多人一日最少兩杯咖啡，仲未計斟水」、「WFH表示淨係可以用斷線呢招」。但也有網民如果有打工仔真的如實執行， 若公司裁員下一個就係你。大家又有甚麼看法呢？歡迎留言分享！