海關人工薪酬2025丨關員全年招聘頂薪達61K！學歷+入職條件一文睇

香港海關的職責多樣，除了負責口岸執法、打擊走私貨品、緝毒之外，亦包括保障知識產權、消費者權益等教育及向公眾宣傳的工作。海關關員全年接受申請，《開罐》為你整合了海關入職的最新資訊，一文看清海關目前的入職要求、薪酬待遇及福利等資訊。



海關關員全年接受申請（FB@Hong Kong Customs）

海關薪酬2025

關員：月薪$25,470至$36,270（員佐級紀律人員薪級表第5至16級）

高級關員：月薪$37,300至$48,025（員佐級紀律人員薪級表第17至26級）

總關員：月薪$48,025至$61,900（員佐級紀律人員薪級表第26至32級）

+ 2

海關督察：月薪$48,335至$83,840（主任級紀律人員薪級表第8至22級）

海關高級督察：月薪$85,770至$99,500（主任級紀律人員薪級表第23至27級）

海關助理監督：月薪$103,205至$127,620（主任級紀律人員薪級表第28至33級）

海關監督：月薪$132,365至$148,775（主任級紀律人員薪級表第34至37級）

海關高級監督：月薪$154,775至$163,105（主任級紀律人員薪級表第38至40級）

海關總監督、助理關長、副關長、關長等更高職級，屬於指揮官級紀律人員，薪酬會更高，最高可達$296,535（指揮官級紀律人員薪級表第4級）。

海關關員薪酬每月$25,470起，海關督察月薪$48,335起（FB@Hong Kong Customs）

貿易管制主任薪酬2025

助理貿易管制主任：月薪$26,590至$47,010（總薪級表第10至21級）

貿易管制主任：月薪$49,230至$64,780（總薪級表第22至28級）

高級貿易管制主任：月薪$67,850至$81,510（總薪級表第29至33級）

總貿易管制主任：月薪$82,330至$119,650（總薪級表第34至44級）

首席貿易管制主任：月薪$127,700至$147,125（總薪級表第45至49級）

高級首席貿易管制主任、貿易管制處處長屬於首長級公務員，薪酬會更高，最高可達$212,900（首長級薪級表第2級）。

海關薪酬2025丨學歷要求

關員：DSE五科2級成績／會考五科E級成績／或同等學歷

海關督察：香港任何一所大學或大專學位／DSE五科3級成績／高考兩科E級、會考三科C級／或同等學歷。不論新舊學制，如公開試中英文只獲2級，最低學歷需為大專畢業，又或者在綜合招聘考試（CRE）的兩份語文試卷考獲「一級」成績

助理貿易管制主任：DSE五科2級成績，會考五科E級成績或同等學歷（包括中英文及數學科），或香港任何一所理工大學／科技大學／專業教育學院／工業學院頒發的學位或文憑；另需有商業、工業、會計或政府工作相關經驗，中學畢業需要三年，學位或文憑需要一年

海關督察或助理貿易管制主任，對申請人學歷有較高要求（資料圖片）

海關薪酬2025丨其他入職要求

【1】在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

【2】通過體能及視力測驗（關員、海關督察）

【3】綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用和英文運用）考獲「一級」成績，或具同等成績（海關督察）

【4】流利粵語

【5】流利英語（助理貿易管制主任）

【6】獲聘時必須為香港永久性居民

海關督察及關員申請人需通過體能測驗（資料圖片）

海關薪酬2025丨關員遴選程序

【1】體能測驗

【2】小組討論：用廣東話討論一條時事題，每人有1分鐘時間表達自己的觀點，然後再就其他考生所提出的觀點自由討論，大約需時25分鐘。考生必須於此部分合格，才可繼續參與遴選程序。

【3】面試

海關薪酬2025丨海關督察遴選程序

【1】小組討論：以廣東話及英語討論時事題目，須就題目提出自己的觀點，以及回應其他人的意見。通過小組討論的考生會被獲邀於另一日參加筆試。

【2】筆試：第I部分包括英文、中文及能力傾向測試，各有30條選擇題，每份試卷限時30分鐘。第II部分包括兩條短文題目，中英文各一，每題限1小時內完成。

【3】體能測驗

【4】面試

申請人入職前需通過3至4輪測驗或面試（FB@Hong Kong Customs）

海關薪酬2025丨助理貿易管制主任遴選程序

【1】筆試

【2】小組討論

【3】面試

海關薪酬2025丨福利

海關部隊及貿易管制主任職系均可享有有薪假期、醫療及牙科福利，政府公務員在適當情況下更可獲得房屋資助，詳細福利以發出聘書時的規定為準。

海關管制及執法部門主要分3大類（FB@Hong Kong Customs）

海關薪酬2025丨海關部門職系（管制及執法）

如報考一般海關及貿易管制主任職位，入職後通常會被安排負責管制及執法，以下為相關部門及工作：

【1】海關（邊境及港口）

機場科、跨境橋岸科、陸路邊境口岸科、港口及海域科、鐵路及渡輪口岸科

【2】海關（情報及調查）

海關毒品調查科、貴金屬及寶石交易商監理科、版權及商標調查科、情報科、稅收罪案調查科、有組織罪案調查科、海關財富調查科

【3】貿易管制處

緊貿安排及貿易視察科、消費者保障科、金錢服務監理科、貿易報關及制度科、商品說明調查科、貿易調查科