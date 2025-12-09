入境處薪酬2025丨入境事務助理員月薪25K起　各級薪酬+入職要求

入境處人員負責執行出入境、人事登記、生死及婚姻登記等有關職務，當中入境事務助理員全年招聘，只需DSE五科2級成績即符合學歷資格。《開罐》為你整合入職入境處的最新資訊，一文看清入境處人員目前的入職要求、薪酬待遇及福利等資料。



入境處人員負責出入境、人事登記、生死及婚姻登記等有關職務（入境事務處年報）

入境薪酬2025

入境事務助理員：月薪$25,115至$35,255（員佐級紀律人員薪級表第4A至15級）

高級入境事務助理員：月薪$36,270至$46,590（員佐級紀律人員薪級表第16至25級）

總入境事務助理員：月薪$46,590至$60,420（員佐級紀律人員薪級表第25至31A級）

入境事務主任：月薪$45,715至$83,840（主任級紀律人員薪級表第7至22級）

高級入境事務主任：月薪$85,770至$99,500（主任級紀律人員薪級表第23至27級）

總入境事務主任：月薪$103,205至$127,620（主任級紀律人員薪級表第28至33級）

助理首席入境事務主任：月薪$132,365至$148,775（主任級紀律人員薪級表第34至37級）

首席入境事務主任：月薪$154,775至$163,105（主任級紀律人員薪級表第38至40級）

入境處助理處長、副處長、處長等更高職級，屬於指揮官級紀律人員，薪酬會更高，最高可達$296,535（指揮官級紀律人員薪級表第4級）。

入境事務主任的入職月薪分為三級，視乎學歷及綜合招聘考試成績（資料圖片）

入境薪酬2025丨學歷要求

入境事務助理員：DSE五科2級成績／會考五科E級成績／或同等學歷

入境事務主任（入職月薪$45,715）：DSE五科3級成績／高考兩科E級、會考三科C級／或同等學歷；公開試中英文科2級成績

入境事務主任（入職月薪$48,335）：香港任何一所大學或大專學位／或同等學歷；公開試中英文科2級成績

入境事務主任（入職月薪$50,990）：香港任何一所大學學位／或同等學歷；在綜合招聘考試（CRE）的兩份語文試卷考獲「一級」成績

（3）入境處人員入職要求包括通過體能測驗，以及接受留宿入職訓練（資料圖片）

入境薪酬2025丨其他入職要求

【1】在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

【2】通過體能測驗

【3】操廣東話及英語

【4a】接受為期約15周的留宿入職訓練（入境事務助理員）

【4b】接受為期約25周的留宿入職訓練（入境事務主任）

【5】通過職前體格檢查，包括色覺測試

【6】獲聘時必須為香港永久性居民

（4）入境事務助理員小組討論以廣東話進行（入境事務處年報）

入境薪酬2025丨入境事務助理員甄選程序

【1】體能測驗

【2】小組討論：以廣東話進行，考生可按討論環節當日提供的指示隨意發表意見，目的是評審考生在小組內就議題發表意見的能力。

【3】筆試

入境薪酬2025丨入境事務主任甄選程序

【1】體能測驗

【2】初步面試

【3】筆試

【4】最後面試

入境事務主任考生需要通過前一部份，才會獲繼續安排甄選。測驗或面試的日期會在邀請函，以及入境事務處網站公布。如未收到有關邀請，則可視作已經落選。

（5）入境事務主任考生需要通過前一部份，才會獲繼續安排甄選（資料圖片）

入境薪酬2025丨福利

入境事務主任及入境事務助理員均可享有有薪假期、醫療及牙科福利，政府公務員在適當情況下更可獲得房屋資助，詳細福利以發出聘書時的規定為準。

入境薪酬2025丨工作內容

入境事務助理員：執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般搜查、看管、護送、巡邏、接待、駕駛等工作，以及行動職務，當中包括但不限於偵查偽造證件。

入境事務主任：執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般行政及督導工作，包括但不限於偵查偽造證件。

（6）入境處人員或須在香港特別行政區以外的地方工作（資料圖片）

入境薪酬2025丨注意事項

【1】入境處為政府紀律部隊，須受紀律約束

【2】工作期間須穿著制服並輪班當值

【3】入職後或須考取政府車輛（16號）駕駛執照，以在工作期間駕駛

【4】可能須在香港特別行政區以外的地方工作