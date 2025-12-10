日本實測「Barcode髮型」收銀機嘟地中海大叔「身價」全場笑瘋

日本綜藝節目近月進行奇怪實驗，證實流傳多年的「頭髮條碼」傳說的真實性，邀請到專業髪型師和兩位「Barcode頭」藝人實測，最後「Barcode髪型」成功挑戰騙過收銀機，將不可能化為可能。



日本女演員磯野貴理子曾經分享的一個親身經歷：她在便利商店打工時「掃描了條碼頭的大叔，結果顯示收取了10日元」，這個荒謬的故事一直以來被網民質疑真實性。而綜藝節目《X秒後の新世界》就決定進行一次實測，探索人類頭髮究竟是否能被收銀機識別為商品條碼。

「Barcode髮型」難以隨意成功

為使節目效果更加逼真，團隊決定在便利店攝影棚進行拍攝，並仔細比對日本演藝圈，找來高野正成擔當實驗主持，邀請兩位髪型最匹配的男藝人來擔任實驗對象，分別是資深漫畫家海原遙和喜劇演員菊地優志，兩人都擁有令人印象深刻的「條碼髪型」，但最終實驗結果又如何呢？

兩人幾撮稀疏的頭髮像條碼一樣覆蓋，主持人高野嘗試用收銀機反覆掃描，但最終都未能成功。之後分析得出結果，標準條碼由13碼和約30條黑線構成，其精細度極高。因此，在沒有奇蹟發生下，想靠隨意掃描成功讀取，難度級數極高。

人造條碼二次挑戰失敗

根據專家的建議，驗證團隊決定為海原和菊地兩人設計符合現有商品條碼的髮型。節目組選擇以10日元的小零食作為範本。因為商品較小，使用的條碼與標準版不同，是縮小版的8位數和22條黑線，亦提高了實驗成功的可能性。

兩位藝人分別由髮型師協助，一邊重現真實條碼，一邊對頭髮進行加工。髮型設計了一個半小時，頭上終於出現了條碼。然而高野第二次將收銀機對準頭髮時，仍然是失敗。但77歲的海原不願放棄「再失敗我可回不去了」，要求進行第三次挑戰。

合力加工最終成功

距離開始拍攝已經過了五小時，考慮到到時間和工作人員的精力，節目組宣佈，第三次挑戰就是最後的機會。為進一步提高可能性，團隊決定採取最終策略，將條碼倍率放大，並集中在頭髮條件更合適的菊地頭上進行測試。

經過兩位髮型師和化妝師的通力合作，一個逼真、完美的條碼髮型在菊地頭上呈現出來。帶著所有人的期待，高野將收銀機對準頭部，反覆嘗試，仍然沒有反應。高野將收銀機轉交給化妝師掃描——「嗶」，含消費稅11日元，收銀機成功將菊地的髮型識別為商品。

這次實驗亦證實，每個看似荒謬的都市傳說，在現實中的確有科學依據和再現的可能性！

資料來源：entax.news