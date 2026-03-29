全身得56円！大阪兩男闖GirlsBar飲95萬香檳被捕 揭日本夜場文化

去酒吧消遣本是平常事，但如果身無分文都要去扮闊少，又會上演一出怎樣的鬧劇？近日日本大阪發生一宗極度荒謬的霸王餐事件。兩名男子在全副身家僅得56日圓（約港幣 $3）的情況下，竟在一間Girls Bar（女孩酒吧）豪飲豪食，期間更瘋狂點選高級香檳，最終結賬高達95萬日圓（約港幣$4.6萬）。兩人最終因無力支付被捕，而他們供出的犯案理由是「實在太想在有女孩子的地方吃喝了！」



開香檳豪花近百萬

據日本關西電視台報道，事件發生在大阪府吹田市的一間女子酒吧。31歲的淺野志恩與24歲的田村龍盛進入店鋪後，起初只點了普通的啤酒和燒酒調酒。但幾杯落肚後，兩人就開始瘋狂加單。

受害店長憶述，兩人中途開始點了包含12杯至24杯酒的「龍舌蘭摩天輪」。隨後更豪氣地要求開一支價值約20萬日圓（約港幣$1萬）的「粉紅天使」高級香檳。兩人在短短4小時內，消費金額已達90萬日圓。

二人逃避結賬

二人在店內過足「闊少癮」後，喝到爛醉如泥在店內大睡。直至店方要求結賬時，兩人卻開始互相推諉。其中一人企圖將賬單推卸給對方，大喊「那邊那個人會付錢」，雙方互相推託企圖逃避找數。當店方察覺不妥時，其中一名男子更扯著店長的衣領不放，他見狀立刻報警求助。

店長憶述事件經過。（YouTube@KTV NEWS）

全身上下僅56円

警方到場調查後，結果發現這兩名狂叫高級香檳的男子，全身上下加起來竟然只有56日圓（約港幣$3）現金。進一步調查後發現，兩人在案發前兩天，才剛在另一間女子酒吧吃了約4萬日圓的霸王餐。面對警方的盤問，兩人對罪行直認不諱，並供出犯案動機「實在太想在有女孩子的地方吃喝了！」

事件曝光後，網民紛紛對兩人的行為感到震驚。有人表示「全身僅得56日圓，竟然敢點選價值95萬日圓的飲品，這份厚臉皮的勇氣我真學不來！」更有網民從照片細節分析，直指兩人的打扮明顯不具備高消費能力，質疑店方看人的眼光及風險管理有待改善，「這根本是抱著『被捕也無所謂』的心態來犯案，店家真的很難防範。」

亦有網民批評店家，「這兩邊都半斤八兩。當然吃霸王餐的人最壞，但一頓飯收 95 萬元的店也很異常。」還指出店家的經營策略存在問題「對於初次光顧的生客，竟然允許其賒賬高達近百萬日圓，這本身就是極其瘋狂且缺乏風險意識的行為。」

Girl's Bar女子酒吧女店員有佣分

Girl's Bar女子酒吧是日本千禧年代開始興起的夜生活場所，主要是由女調酒師在吧檯內提供調酒及陪客聊天服務，最大的特色是女店員不會坐在客人身邊陪酒。這類酒吧通常按時收費（如每小時 1,000円起），除了座位費和小菜錢，飲品另計。一般雞尾酒只需約千多日圓，但客人可以為博取女店員歡心而「開香檳」或點選枝裝名酒，消費就會隨之而升高。

雖然 Girls Bar 表面上入場費便宜，但其核心利潤來自「飲品抽成（Back）」。當客人點選如本案中的「粉紅天使（Angel Champagne Rose）」或「龍舌蘭摩天輪」時，女店員通常能獲得高額分成。因此，店方在察覺客人「扮闊少」時，往往會為了業績而疏於風險控管，導致最終產生身無分文卻消費百萬的荒謬局面。