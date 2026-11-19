躺上床只想再滑10分鐘，回神卻已凌晨兩、三點？捨不得睡覺不一定只是自制力差，心理師從日常滑手機習慣切入，解析為什麼人越累，反而越捨不得睡。



連假最容易出現一種矛盾，明明身體已經很累，隔天也沒有非做不可的事，卻還是捨不得睡。原本只想再滑10分鐘手機、看一集影集，回過神來卻已經凌晨兩、三點。

延伸閱讀：刷牙、設手機鬧鐘都唔得 日本睡眠專家列「10大睡前不能做的事」

+ 19

這種「越累越不想睡」的狀態，常被稱為報復性熬夜，但問題可能不只是手機太好玩、自制力不夠。台灣專業諮商心理師林萃芬在《從肢體洞察人心：運用直覺訓練法，從肢體語言與微表情快速洞察真實意圖》中指出，從焦慮、孤單、渴望認同，到想把白天失去的控制感重新拿回來，都可能成為我們一次又一次拿起手機的原因。

為什麼明知道該睡了，手卻還是不停往下滑？有時真正捨不得放下的，可能不只是手機，而是它暫時滿足了某些白天沒有被照顧到的心理需求。

越累越捨不得睡 報復性熬夜藏著控制感需求

白天的時間常被工作、家務、訊息與各種責任切割，真正能自由安排的時間，反而落在深夜。林萃芬提到，不少上班族或需要照顧家庭的人，即使忙到晚上10點以後，仍可能一路拖到凌晨才睡。對部分人而言，原因不只是單純不想睡，而是覺得「只有這時候，我才能做自己」。

美國心理治療師Daryl Appleton曾將報復性熬夜與白天缺乏控制感連結，當一整天都被行程、工作或責任推著走，到了晚上，有些人會透過延後睡覺，把時間重新留給自己。即使只是滑手機、看影片，這段時間仍可能讓人產生「終於可以自己決定要做什麼」的感覺。

也因此，對部分人來說，真正捨不得結束的未必是夜晚本身，而是一天之中終於出現一段不用回應別人、不必完成任務的時間。

延伸閱讀：失眠｜命令自己「快點睡」反更難入睡 治療師教超有效自我催眠法

+ 29

手機越滑越停不下來 背後7種心理動機與需求

深夜滑手機看起來只是習慣，但每個人拿起手機的原因可能不一樣。有人想暫時逃離壓力，有人害怕錯過訊息，也有人只是需要一個不用和任何人互動的角落。

林萃芬從諮商經驗與生活觀察中，整理出滑手機背後可能出現的7種心理動機與需求。與其只責怪自己「怎麼又滑到半夜」，不如先看看自己真正想從手機裡得到什麼：

1. 想把白天失去的時間拿回來，深夜成了自己的避風港

報復性熬夜可能反映出一種想重新掌握時間的需求。白天從工作、通勤、照顧家人到回覆訊息，時間常被外在需求占滿。等到夜深人靜，才終於有一段可以自己決定怎麼使用的時間。即使知道隔天可能會累，有些人仍選擇繼續滑手機，因為一旦睡著，也代表這段「真正屬於自己的時間」即將結束。

2. 壓力一來就想滑，手機成為「情緒逃生門」

有些人一下班回家就立刻拿起手機，不一定是有什麼特別想看的內容，而是暫時不想面對疲憊、焦慮、孤單或無聊。林萃芬形容，手機有時就像一道「情緒逃生門」。當不舒服的感受出現時，透過短影音、社群或遊戲轉移注意力，可以讓自己暫時離開原本的壓力來源。這類分心方式短時間內可能讓人感覺比較輕鬆，但如果每次感到焦慮或壓力時，都只能透過手機轉移注意力，也可能讓人越來越習慣避開原本需要面對的情緒與情境。

3. 聚會一尷尬就拿手機，它成了現代人的「安全毯」

到了不熟悉的聚會場合，不知道該和誰說話時，你會不會下意識先把手機拿出來？這類行為有時是一種自我保護策略。就像有些人緊張時會摸頭髮、咬指甲，手機也可能成為現代人的「安全毯」，讓自己暫時不用直接面對尷尬或不安。即使只是排隊、等車或沒有事情可做，也可能反射性解鎖手機。這時未必真的有資訊需要查看，而是透過轉移注意力，降低內心的不自在。

4. 不想被世界遺忘，社群滿足認同與歸屬感

滑手機也可能和「想和別人保持連結」有關，有些人在生活出現重大變化後，會更頻繁查看社群媒體，想知道別人過得怎麼樣，也透過發文、按讚與留言，確認自己仍然被看見。對生活中缺乏社交連結的人而言，動態牆、遊戲群組或交友軟件，也可能提供一種「自己還在圈內」的感受。手機因此不只是娛樂工具，也可能成為獲得認同與歸屬感的途徑。

延伸閱讀：失眠竟是「6個自虐行為」害的！玩手機都上榜 網民嚇親：全中

+ 8

5. 沒有新訊息反而更焦慮，FOMO讓人不停重整

有時真正讓人停不下來的，不是收到訊息，而是「怕自己漏掉訊息」。隨著資訊快速更新，擔心錯過重要消息、朋友動態或熱門話題的人越來越多。這類錯失恐懼（FOMO）與資訊焦慮，可能讓人不停檢查LINE、社群或其他通訊平台。林萃芬提到，有學生每天會檢查LINE與社群數十次，即使沒有新訊息，也會重新整理頁面，確認自己沒有漏掉老師通知或同學訊息。對這類使用者來說，「確認沒有新消息」本身也可能暫時帶來安心感，但下一次不安出現時，又會再次拿起手機。

6. 按讚、留言讓人一直想看，大腦在等下一個獎勵

社群媒體之所以容易讓人一滑再滑，也和「不知道下一個內容會帶來什麼」有關。新的按讚、留言、短影音或推薦內容，都可能帶來即時的小刺激，讓人期待下一次更新。這種不確定的回饋容易強化反覆查看的行為，原本只想看一下，也可能一路滑下去。特別是在睡前，當外界干擾變少，手機上的內容又持續更新，停下來往往變得更困難。

7. 真正放不下的可能不是手機，而是沒被滿足的心理需求

滑手機看起來只是同一個動作，但每個人停不下來的原因可能不同。有些人是想暫時逃離壓力，有些人需要陪伴或認同，也有人只是捨不得結束一天裡難得屬於自己的時間。

林萃芬認為，如果滑手機已經開始影響睡眠、生活、工作或人際關係，比起只要求自己「不要再滑了」，更重要的是先弄清楚，自己為什麼總在特定時刻拿起手機，以及手機正在替自己滿足什麼需求。

改善報復性熬夜 先找出自己捨不得睡的原因

想減少睡前滑手機，未必只能靠意志力硬撐。若真正的問題是白天幾乎沒有自己的時間，就算強迫自己把手機放下，想搶回自由的感覺仍可能存在。

台灣專業諮商心理師林萃芬（Facebook/林萃芬諮商心理師的生活EQ樂園）

可以先從三大方向調整：

白天留一段真正屬於自己的時間：不處理工作訊息，也不用完成任何待辦，讓「自己的時間」不必全部堆到深夜。

減少反射性查看訊息：如果總是怕漏掉通知，可以設定固定查看訊息的時間，降低每隔幾分鐘就重新整理的習慣。

替壓力找其他出口：如果滑手機主要是為了逃離壓力，也可以改用散步、休息或其他能讓情緒放鬆的方式。

林萃芬也引用美國心理學家史蒂芬・卡普蘭（Stephen Kaplan）的「注意力恢復理論」，指出自然環境有助於從注意力疲勞中恢復。當一整天都被訊息、工作與螢幕占據，散步、看看樹木、夕陽或戶外景色，也能替注意力留下喘息空間。

真正需要調整的，有時不只是睡前那支手機，而是白天是否完全沒有留下能自由使用、好好休息的時間。

報復性熬夜常見問題 3個重點快速看

Q1：報復性熬夜是什麼？

「報復性熬夜」常用來形容明明知道該休息，卻仍延後睡覺，把深夜留給滑手機、追劇或其他私人活動的狀態。對部分人而言，白天缺乏自由時間或生活主導權，也可能讓人更想透過夜晚把「自己的時間」補回來。

Q2：明明很累為什麼還是一直滑手機？

原因不一定只有自制力不足，像是焦慮、孤單、錯失恐懼、渴望認同、自我安撫，以及想把白天失去的控制感拿回來，都可能讓人不停查看手機。

Q3：怎麼改善睡前一直滑手機的習慣？

可以先找出自己滑手機真正想滿足的需求，如果是白天缺乏私人時間，可嘗試提前安排屬於自己的休息；若是怕錯過訊息，可設定固定查看時間，也可以安排散步、接觸自然或其他不用螢幕的活動，降低手機成為唯一放鬆方式的機會。

延伸閱讀：

下午總是想睡、腦袋當機？別急著怪「暈碳」 營養師揭5大疲勞原因

「暴食後悔水」是什麼？從海外紅到台灣！配方、比例與減脂真相揭密

瘦身早餐有哪些？奇亞籽能減脂嗎？研究揭每天吃40克也沒瘦更多

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】