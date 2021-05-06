撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-06 18:40

憑ViuTV綜藝節目而知名度急升的七仙羽師傅，近日化身譚仔姐姐接廣告，又點少得再派七師傅經典金句：「克羅地亞我玩晒」！不少網民笑指：「有師傅的地方就有歡樂」，其實七師傅金句邊只咁少，齊齊重溫七師傅9句出位金句，用笑聲驅邪！

ViuTV節目截圖

七仙羽師傅是馬來西亞華僑，因久病不癒, 家人帶她到寺廟醫病，而與寺廟的和尚結緣從而開始拜師學法。其後留學英國，碩士畢業，曾在克羅地亞、德國、荷蘭、印度等地居住及修行，曾任台灣TVBS電視台記者。不標準的廣東話口音、說話直接、率真的性格，讓七師傅吸引大批Fans，以下9句七仙羽師傅笑到喊出位金句，你聽過幾多？

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還記得上一次在香港掀起全民追星潮的本土明星是誰嗎？有網民指，姜濤是近10年未出現過的香港超級人氣偶像。但其實以下5位港星已年少成名，廿幾歲竟紅到咁⋯

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同場加映：陳嘉倩姣嗲MIRROR Ian激嬲網民！6位那些年的女神已跌落神壇？

被網民暱稱「嘉倩BB」的陳嘉倩離開TVB後轉型成為藝人加KOL，但近期在ViuTV綜藝節目《考有Feel》中遊戲的表現，被網民抨擊「當自己係女神放電」、「唔玩得又扮晒嘢」，更揚言要熄電視，更有指她經過綜藝節目後由神壇掉下來。其實，以往也有不少女神們因負面新聞而令形象插水，以下6位那些年我們都追過的女神，已經跌落神壇了嗎？

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