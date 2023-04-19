根據天文台預測，本港連續數日間中有狂風雷暴。如果不幸在外，弄得全身濕透，有甚麼辦法可以快速乾衣？韓國媒體YTN的節目《POINT》介紹了6種快速乾衣法，原來用風筒吹乾衣物要加一樣嘢就可以事半功倍，而有個小家電更可以令小物快乾，想不到晾衫都咁有學問。



下雨天，最怕就是弄到鞋和襪都濕。在學校或者公司又無法即時換衫換襪可以點？以下這6個由韓國節目《POINT》介紹的快速乾衣法可能幫到你！相信不少人都試過用風筒吹乾衣物，但原來只要再加多一樣東西，就可以能乾衣速度更快。

▼▼▼點擊圖片查看6招快速乾衣法▼▼▼

+ 7

同場加映：潮濕天2種鞋最易腳臭 防腳臭方法

不想上異性屋企，脫鞋後卻傳出陣陣異味？首先要了解為甚麼會出現腳臭。根據衛生處衛生防護中心網站指，足部多汗是主要導致腳臭的成因，足部的汗腺本身就比起身體其他部位更多，它們無時無刻都會排汗，當腳汗混合皮膚上的細菌時，便會產生惱人異味。《Opener開罐》整理5大腳臭解決方法，以及台灣YouTuber兼中醫師77老大提供一招簡單方法，預防腳臭。

點擊原文查看完整內容：【腳臭｜潮濕天2種鞋最易腳臭 防臭可以腳搽止汗劑、穿鞋前做呢步】