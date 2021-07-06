撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-06 18:09

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《無法抗拒的他》劇照

Netflix排行榜前十位的的19禁韓劇《無法抗拒的他》正在熱播中，劇中宋江主飾演的男主角朴宰彥，認爲戀愛很麻煩、但很享受曖昧，「渣男」人設讓人又愛又恨。近日，有台灣網民在討論區上拆解渣男追女招數，發現來來去去都是幾招，並總結出8招稱為「渣男天龍八部」，網民看後留言大呼「太準了吧」。

當你從朋友口中聽說某人是「渣男」的話，即代表他「渣」的形象在眾人之間已深入民心。所以當渣男想對你出手時，第一步必定先承認外界的傳聞，以免之後被挖出的黑歷史越來越多。

其後必定指自己已誠心悔改，希望女生能放下對他的戒心。套路聽落相常熟悉？想知道自己是否成為渣男的玩弄對象？即看以下渣男8步追女SOP！

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做得渣男，為了不用負責任，都多少有幾句金句旁身。當女生想確認關係，或有進一步表示，這些渣男金句就會派上用場，撇清關係之餘關係又不至太僵，完全立於不敗之地。

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看著身邊閨密一個接一個談戀愛，自己卻還是單身，心裡難免有點難過？也許我們都曾經有心儀的對象，但愛在心裡口難開。可能是因為不夠自信，也可能因為沒有勇氣表明心意。與其後悔，不如勇敢一些，坦白告訴對方自己心意。HKRD另一創辦人張惠萍（Anita） 分享，5招女追男必勝技。



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