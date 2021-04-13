撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-13 19:00

曾出演韓劇《雖然是精神病但沒關係》的韓國女星徐睿知，昨日（12日）被韓媒Dispatch踢爆，曾與《愛的迫降》男星金正賢秘戀，又曝光二人的聊天紀錄。徐睿知被指是恐怖情人，曾多次要求金正賢修改感情戲等。 心理學家及兩性專家 Tarra Bates-Duford指，大部分的親密關係在開始時，都總有些不合理的過分期待，但若日子一久，小心無理要求會令另一半透不到氣，以下10個恐怖情人特徵，你有無類此情況？

據韓媒Dispatch指，徐睿知嚴禁金正賢與片場所有女性有任何肢體接觸，並要求男方一定要修改劇本的感情戲碼。D社日前指三年前取得徐睿知與金正賢一部份文字對話紀錄，並多次查證內容真確。從D社製作的對話圖可見，徐睿智要求金正賢生硬地與劇中女演員互動，但禁止身體接觸。

韓媒Dispatch揭徐睿智曾在對話中要求金正賢，要生硬地與劇中女演員互動，但禁止身體接觸。

你是恐怖情人嗎？在愛情中是否也對情人有無理要求嗎？心理學家及兩性專家 Tarra Bates-Duford指，大部分的親密關係在開始時，都總有些不合理的過分期待，這是人之常情的事情。但很多人會將電視電影中「完美愛情」的樣子，作為自己判定關係/情侶好壞的標準。但銀幕中的「完美愛情」能讓觀眾動容，多是因為現實難以實現。所以不要過度追求伴侶要達到你心中預設「完美愛情」的形象，而忽略對方的真實性格和情感。畢竟情人不是為滿足你慾望的工具人。

▼▼▼▼點擊看10種不合理期待是慢性分手元凶▼▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

總是覺得另一半不夠好？是雙方關係出現問題了，還是自己對情人苛索太多，有過多無理期待？心理學家Tarra Bates-Duford指，很多時候我們在親密關係中的憤怒和不滿，原因不在於關係的質量本身，而在於我們對關係抱有不合理的期待。

▼▼▼▼點擊看心理學5題測你或另一半是否恐怖情人▼▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

💓💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓💓

有台灣網民在PTT開Po，討論女生偷食10大特徵，更指「從沒出軌過的乖乖牌女生」比「出軌過一次真心悔改的女生」更易出軌。但偷食真的有樣睇，綜合各路網民及「過來人」經驗，含淚總結出以下10點女生偷食特徵，提醒男生小心渣女！

👇👇👇按圖看網民怒數女生偷食10大特徵👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

同場加映：Hea搞女友生日直男慘被分手 專家6招為戀情保鮮｜拍拖要考牌#46

剛開始的戀愛總是美好的。但當熱戀期過後，關係變得冷淡又該如何是好？會吵架、冷戰、還是分手？當兩個人相處久了，戀愛初期的激情便會開始減退。Yubi 分享6招情侶間能夠維持甜蜜﹑新鮮﹑熱情的相處小秘訣。快試試以下幾點，建立一段快樂﹑穩定和長久的關係吧！

▼▼▼▼點擊看專家教6招情侶愛情保鮮術▼▼▼▼

點擊看全文：Hea搞女友生日直男慘被分手 專家6招為戀情保鮮｜拍拖要考牌#46