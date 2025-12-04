宏福苑大火｜對喜愛事情失興趣？煩躁易怒？創傷後壓力症15題測試

宏福苑大火的災情發展和救援細節透過社交平台與新聞媒體不斷湧現，如果發現自己近期情緒波動較大，或持續受到與事件相關的困擾，可以透過一些篩查問卷自我評估，有專家建議結合常見的創傷後壓力症徵狀進行自測，進一步關心自己的情緒健康。



近日宏福苑大火的新聞牽動全港市民人心，網絡上亦有流傳大量衝擊性資訊，有部分市民即使不是直接受害者，也會因接受太多資訊而令情緒受到影響，出現焦慮、不安甚至失眠等情況。

當遇上特殊事故後，出現壓力反應是常見的。一般來說，這些壓力反應可能會維持一段時間。沙田醫院及威爾斯親王醫院精神科部門主管、中大精神科學系系主任榮潤國教授過往曾表示， 隨著時間及事件平靜後，人會適應這種情緒，壓力反應會漸漸減少；但如果事件過後一段時間，壓力反應仍然持續，並嚴重影響日常生活，便要留意自己有沒有患上「創傷後壓力症」。榮潤國教授建議，若以下症狀出現超過2個星期，就應向醫生尋求專業協助。

15題創傷後壓力症自我測試

徵狀1：創傷事件的片段重複在腦海浮現或在夢中出現

徵狀2：感到創傷事件好像又再發生或表現得好像再次經歷創傷事件

徴狀3：每當想起或接觸與創傷事件有關的情景時，會感到強烈的心理困擾或生理反應

徴狀4：盡量避免提及創傷事件或勾起關於事件的想法和感受

徴狀5：刻意避開與事件有關的事物、活動、地方或人物

徴狀6：無法記起創傷事件的重要部分

徴狀7：對喜愛的事情失去興趣或減少參與重要的活動

徴狀8：感到與人疏離

徴狀9：情感範圍狹窄（例如感受不到愛）

徴狀10：對將來感到無法預計或感到悲觀

徴狀11：失眠、難以入睡、早醒或容易驚醒

徴狀12：煩躁或易怒

徴狀13：難以集中精神

徴狀14：過份警覺，不能放鬆

徴狀15：容易受驚或反應過激

（註：15題創傷後壓力症自我測試並不能代替專業臨床評估。若對創傷後壓力症有任何疑問，請向臨床心理學家或醫生尋求專業協助。）

專家指首要留意身體狀況

創傷後壓力症其中一個易被忽略的原因是，患者不願意提起不愉快的經歷。榮潤國教授指，當發現親友受困擾，比起立即的情緒疏導，身邊人首要留意受影響朋友的身體狀況，例如身體有否損傷、能否如常進食、或嚴重失眠。在患者情緒穩定後，可按專業建議陪伴親友重組情緒，在緊張的社會氣氛下，重建彼此信任關係亦十分重要。