踏入高中的女生正處於花季年華，大家都想表現最美麗的一面。日本一年一度的「Miss Fresh JK」選舉又舉行了。可惜今年的參賽佳麗令人大失所望，冠軍雖說是最美麗沒錯，但其社交網站上均是被修圖修得認不出本人的照片，令網民傻眼。



（官方網站圖片）

「Miss Fresh JK」是由《Modelpress》舉辦，讓剛剛升上高中的女學生參加的選美比賽，只限高中一年級的新生參加。勝出者除了會受到各大模特兒、藝能公司的關注，有機會被邀請參與演藝活動，亦會獲得在年尾舉辦的「日本最可愛女高中生」參賽資格。近日結果「Miss Fresh JK」出爐，大家見看一下落選的佳麗。

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入選決賽的有7位佳麗，經過公開網上投票決定勝負，最後由來自大阪的Mizuki勝出成為冠軍，而其他入圍者各自得到一個特別獎項，可謂「皆大歡喜」收場。各位入圍佳麗於社交網站上載的照片，大多都有明顯修圖痕跡，與參賽校服照片頗大分別，到底修圖修正這樣是否真的好看呢？

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同場加映︰日本奇葩節目只邀女星做一事 齋聽喘氣聲也超高人氣 木村曾亂入

日本的綜藝節目稀奇古怪，有時真會令人大開眼界。有一個長壽節目近日成為話題，原因是節目內容過於簡單，每集只有數分鐘，邀請女嘉賓做一件簡單的事，卻可以在朝日電視台屹立16年不倒，還廣受觀眾歡迎，究竟個節目是做甚麼呢?

節目名叫《全力坂》，自2005年開播到現在已經16年，是朝日電視台的長壽節目。它的播放時段在星期一至四的深夜1:20，節目全長大概只有數分鐘。熟悉日本綜藝的人都知道，深夜時段播放的節目都比較成人向，《全力坂》雖然沒有出現過一個裸露鏡頭，但仍然給予觀眾無限幻想空間。那麼究竟這個節目是做甚麼的呢？

【1】絲毫沒有放軟手腳，全力地跑步。（節目截圖）

《全力坂》每集內容十分簡單，就是邀請一個女星或女藝人，用盡全力跑上斜坡，還有個不露臉的厭世旁白會簡單介紹嘉賓跑的斜坡，最後讓觀眾欣賞女嘉賓們紅著臉，大汗淋漓地喘著氣的畫面。這個節目在日本知名度不少，除了有很多YouTuber會翻拍短片，其他綜藝節目亦會惡搞它，連木村拓哉都有被安排跑過斜坡！

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同場加映︰三上悠亞試穿網購衫 誤穿平價牛仔褲若隱若現 網民噴血︰超害羞

AV天后三上悠亞近年轉戰YouTuber行列，拍攝美妝、跳舞、日常挑戰等多種題材影片。近日她上載影片分享平價網購衣服，她穿上泳衣、緊身連衣裙等大露身材，但最引人注目的竟是一條外表看似平平無奇的牛仔褲，穿上去比大尺度比堅尼更令人害羞！

三上悠亞近日上載兩條試衫影片，試穿多款平價購物網SHEIN的衣服。雖然她說自己很認真在分享網購產品，影片中亦有好好說明產品質地、價錢等細節，但仍然難阻觀眾將焦點放在她的豐滿身材上。她最初試穿的幾款衣服都款式尚算正常，貼身剪裁令她更顯性感，但試到最後一款牛仔褲時，獨特的設計連她自己都臉紅著說︰「太害羞了吧」。

首先試穿的是這件667円（$47港元）的黑色上衣。（三上悠亞YouTube頻道）

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