情侶拍拖，行街、睇戲、食飯是指定動作，你習慣是AA制，還是有時男方請，有時女方請？一位女網民就表示，拍拖一個月後，男友越來越孤寒，最近還開到口要求她「買飛睇戲」、「食飯埋單」，令她覺得很難頂，問網民應否分手？



「你唔會明佢開到口幾次叫我買戲飛有幾咁難堪肉酸，我已經講左你買啦，佢當時已經上網搞緊，怕蝕底係咁叫我買。」《柔美的細胞小將》劇照

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「性格嘅嘢係咪無得改？」

這位女網民於香港討論區發文，形容拍拖一個月的新男友「越嚟越唔對路」。除了食飯睇戲，連去便利店買包飲品都慳，「話就話自己唔飲，（但當我買了後）其實飲咗3份2」。女網民表示，男友曾提議「AA制」，但她認為大家已不是學生，「我接受唔到一個咁計較既人，因為我出街真係唔會同佢計，佢話我開口講即係計」。她形容雙方關係更似朋友，即使心儀300元飾物，都是自己付錢，問網民：「性格嘅嘢係咪無得改？大家唔夾不如快啲分手？」結果吸引大量網民回應。

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「佢對自己都唔係咁孤寒」

與網民討論時，女網民透露了男友更多背景，原來他收入不低，而且至少有數十萬儲蓄，「佢經濟無問題，有錢剩，對自己都唔係咁孤寒，會買鞋買衫」。此外，女網民其實心入面也有了答案，或許只是想別人認同自己的決定，「應該真係性格，掩飾到一個月，下個月都會現形......其實相處係要舒服自然，佢開口叫我埋單係突兀，令人個心唔舒服，好似俾多一餐都會蝕咁」而大部份網民都建議她分手，認為男方根本不太愛她。

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男生當你女友定炮友？

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