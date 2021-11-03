不少殺人魔都是有精神病，而最常見的，就是「反社會人格障礙」（psychopath），即是俗稱「變態」。韓國節目《環環相扣的老故事2》近日重提一宗經典奇案，案件涉及多宗殺人及放火案，而兇手是一名年僅29歲的年輕女子。她將兩任丈夫和女兒殺害，又將母親和哥哥刺盲，更曾經3度放火燒屋。經診斷後，她患有反社會人格障礙，而在變態測試中更取得滿分，名副其實是一名「超級變態連環殺人魔」。



韓國節目《環環相扣的老故事2》近日重提一宗於2001至2005年發生的連環殺人案。此案件名為「嚴女連環殺人案」。犯案的嚴女，是韓國史上少數的女連環殺人犯。在被捕的時候，她只有29歲。表面上與一般人沒有分別，而且還會特別照顧身邊的人。可是，細心的背後，竟然埋藏她恐怖的真面目...在4年間，她殺了自己兩任的丈夫、親生女兒、以及一名友人的丈夫，又將母親和哥哥的眼睛刺盲，更三度放火。到底她為甚麼要這樣做？

▼▼▼嚴女連環殺人縱火事件曲折離奇，最後為何終令警方起疑？▼▼▼

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被判無期徒刑

嚴女最後被裁定傷害他人、傷害他人致重傷、蹤火、殺人、殺人未遂等罪名成立，被判無期徒刑，現時仍然在服刑中。在韓國歷史上，嚴女是第二個出現的連環女殺人魔。第一個出現的女殺人魔，是1980年代的「金善子連環殺人案」。兇手在2年間，以落了俗稱「山埃」的保健飲品殺了5個人，包括自己的父親、妹妹、弟婦。

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葬禮，總是一個充滿傷感的場合。有時，一個小小的舉動，已經能為喪主帶來很大的感動。最近，韓國一名網民將自己參與葬禮時遇到的事發文分享，引起很大迴響。在葬禮上，喪主為亡母叫了她生前最愛的外賣食物。而接單的2間食店，都分別做出了令喪主十分感動的舉動。

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