11月8日早上，天文台錄得最低氣溫18.1度，是2021年入秋已來最凍的一日。不過，溫度低處未算低，明日11月9日會更凍，之後幾日都維持在17至24度。



早上天氣最清涼，令人不想離開「被兜」（《櫻桃小丸子》截圖）

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傳統節氣「立冬」（11月7日）剛過，本港便迎來一股東北季候風。天文台表示，（11月8日）正午時段本港各區氣溫都較昨日低5至8度。而受到這股季候風影響，預測11月9日氣溫再降低，多區最低氣溫14度，其中打鼓嶺及石崗預料得13度。

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未來數日天氣預測

怕凍的你不用太擔心，雖說明日（11月9日）氣溫會更低一些，但天文台預測緊接着的幾天，氣溫會稍稍回升至17至24度。星期六、日更會有陽光，溫度介乎18度至25度，你可以Plan定放假好去處了。

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