【姜濤/MIRROR/答案/抑鬱/微笑抑鬱/抑鬱症】姜濤的紀錄片《答案》昨晚(9日)在正MIRROR YouTube頻道上架,並以「走進|我的生活」為序幕。在片中他重提今年年中曾在IG出PO表示「I'm tired of everything」,並指當時他突然情緒低落,「突然自己覺得有抑鬱症一樣」。其實都市人生活繁忙,相信不少人也有過突然迷失自己心情低落的感覺,有心理學家列出22項是非題,讓大家初步了解自己或身邊朋友,是否有隱藏性抑鬱,



姜濤在片中坦承今年年中有一刻曾自覺有抑鬱症 (YouTube《告白》截圖)

姜濤早前在IG預告會有條紀錄片,讓大家了解真正的姜濤多一點。該紀錄片《告白》EP1 昨晚(9日)上架,片中除了有他跟ERROR肥仔排舞的互動片段,也有他平日在街場打籃球的畫面。在片中他剖白了年中曾出IG PO表示「I'm tired of everything」,因為當時突然情緒低落,「其實當日拍廣告時也好地地,由朝早化妝到拍嘢時也好正常,但不知為何情緒突然間好低落,好像不知道自己做緊乜....加上這一年發生很多事,我的家事和朋友的事,那一刻很抑壓,突然自己覺得有抑鬱症一樣。」

都市人生活壓力大,像姜濤這樣突然情緒出問題,相信不少人也試過,肯說出來也好,有些朋友明明感到焦慮和不快,但仍裝作若無其事,讓笑臉迎人。心理學家 Margaret Rutherford 博士在《Perfectly Hidden Depression: How to Break Free from the Perfectionism that Masks Your Depression》一書中指,隱藏性抑鬱(perfectly hidden depression)不容易被察覺,因為當你陷入隱藏性抑鬱,別人關心你情緒是否受困擾時,你能熟練的掩飾自己的抑鬱症狀,不願別人發現。

想知道自己是否隱藏抑鬱?Rutherford 博士列出22項是非題,讓大家初步了解隱藏性抑鬱,若有5-8題回答「是」,代表你是個很有責任感的人,但需要花多點時間在自己身上,多關心自己;如果有8-11題回答「是」,反映你的生活受制於高度完美的標準,或許你要認真思考一下現狀;如果有12題或以上回答「是」,代表你或許有隱藏性抑鬱的傾向。

Rutherford 博士指,雖然問卷非通過實驗驗證,不應該用作專業診斷工具。但仍可以讓大家了解何謂隱藏性抑鬱,如情緒長期感困擾應尋求專業協助。

