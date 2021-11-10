【姜濤/MIRROR/答案/抑鬱/微笑抑鬱/抑鬱症】姜濤的紀錄片《答案》昨晚(9日)在正MIRROR YouTube頻道上架，並以「走進｜我的生活」為序幕。在片中他重提今年年中曾在IG出PO表示「I'm tired of everything」，並指當時他突然情緒低落，「突然自己覺得有抑鬱症一樣」。其實都市人生活繁忙，相信不少人也有過突然迷失自己心情低落的感覺，有心理學家列出22項是非題，讓大家初步了解自己或身邊朋友，是否有隱藏性抑鬱，



姜濤在片中坦承今年年中有一刻曾自覺有抑鬱症 （YouTube《告白》截圖)

姜濤早前在IG預告會有條紀錄片，讓大家了解真正的姜濤多一點。該紀錄片《告白》EP1 昨晚(9日)上架，片中除了有他跟ERROR肥仔排舞的互動片段，也有他平日在街場打籃球的畫面。在片中他剖白了年中曾出IG PO表示「I'm tired of everything」，因為當時突然情緒低落，「其實當日拍廣告時也好地地，由朝早化妝到拍嘢時也好正常，但不知為何情緒突然間好低落，好像不知道自己做緊乜....加上這一年發生很多事，我的家事和朋友的事，那一刻很抑壓，突然自己覺得有抑鬱症一樣。」

👉 移民英國發現香港奇差13件事 網民：肉食貴一倍/香港時薪低好多

▼▼▼▼點擊看《答案》的片段內容▼▼▼

都市人生活壓力大，像姜濤這樣突然情緒出問題，相信不少人也試過，肯說出來也好，有些朋友明明感到焦慮和不快，但仍裝作若無其事，讓笑臉迎人。心理學家 Margaret Rutherford 博士在《Perfectly Hidden Depression: How to Break Free from the Perfectionism that Masks Your Depression》一書中指，隱藏性抑鬱（perfectly hidden depression）不容易被察覺，因為當你陷入隱藏性抑鬱，別人關心你情緒是否受困擾時，你能熟練的掩飾自己的抑鬱症狀，不願別人發現。

👉 網民嚴選香港各區10大垃圾屋邨 觀塘安達邨、荃灣象山邨上榜

想知道自己是否隱藏抑鬱？Rutherford 博士列出22項是非題，讓大家初步了解隱藏性抑鬱，若有5-8題回答「是」，代表你是個很有責任感的人，但需要花多點時間在自己身上，多關心自己；如果有8-11題回答「是」，反映你的生活受制於高度完美的標準，或許你要認真思考一下現狀；如果有12題或以上回答「是」，代表你或許有隱藏性抑鬱的傾向。

▼▼▼▼點擊看22題測你是否隱藏性抑鬱▼▼▼▼

+ 19

👉 MIRROR三周年懶人包｜12子粉絲名稱？有幾多個A0？AK中文名點讀？

Rutherford 博士指，雖然問卷非通過實驗驗證，不應該用作專業診斷工具。但仍可以讓大家了解何謂隱藏性抑鬱，如情緒長期感困擾應尋求專業協助。

同場加映：23%港人壓力大感抑鬱！明星6個減壓大法 姜濤最減壓不是做運動？

自疫情開始至今，港人的生活壓力大。根據香港心理衛生會近月公佈的「全港抑鬱指數調查2020」，結果發現有23%受訪者有中等至嚴重程度抑鬱，較2018年或之前同類型的調查上升了27%。其中18至44歲及女性的抑鬱指數較高。究竟有甚麼方法有效減壓？不妨參考以下名人的減壓方法！