《單身即地獄》人氣參加者宋智雅捲入多宗爭議事件，如穿著冒牌服飾、假裝富二代等而成為網民攻擊對象，最終她刪除所有帖子並在YouTube拍片道歉，平時亮麗的宋智雅面容十分憔悴。其實不少韓星道歉時為求展現真心都會頹廢示人，看看他們外貌的分別吧！



宋智雅

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一般而言，只要事件不算太嚴重，韓國明星都不會現身向大眾致歉，普遍的做法是上傳親筆信，之後低調一陣子便可以復出。但也有不少韓星因醜聞而形象插水，最嚴重甚至要坐牢，變相不能再在娛樂圈打滾！

▼▼▼點擊圖片查看7位憔悴現身向公眾道歉的韓國藝人▼▼▼

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韓國討論區網民亦有說法指，男藝人翻身的機會率比女藝人高，今次宋智雅只清空坐擁190萬訂閱的YouTube頻道，卻未有正式刪除，未知會否捲土重來呢？

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Netflix《單身即地獄》話題度極高，參加者宋智雅因一身名牌服飾而成為焦點，但近日卻被踢爆是著冒牌假貨。其實她之前已涉及其他爭議，而男參加者崔時訓和文世勳亦各自被爆花邊新聞，果然人紅是非多！