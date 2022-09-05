隔離令當病假？檢疫令可返工嗎? 快測陽性10大最新流程一文睇清

近日，疫情再趨嚴重，確診數字再次破萬。政府防疫政策一直都隨著社會疫情狀況而變更，亦會更改或推出不同新的系統。究竟最新防疫政策快測後要再做核酸確認嗎?密切接觸可以返工嗎?紅碼點先可以變翻藍碼?《開罐》整合了快測陽性10大最新流程須知比大家，若果大家或身邊人真不幸「中招」，大家都可以即刻應對問題!



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快測陽性10大最新流程須知

1.快測陽性!立即到快測平台呈報!

當大家發現自己快速檢測呈陽性，先要保持冷靜，然後就要立即上政府快速檢測呈報網站https://www.chp.gov.hk/ratp/#進行申報。如果未能上網呈報，亦可以透過熱線「1836119」，自動系統會可以登記身份證號碼及電話號碼，再會有相關職員親自聯絡你跟進及完成整個呈報程序。

若果大家是進行核酸檢測，而報告呈陽性，則需要在https://www.chp.gov.hk/cdpi填寫相關資料。

2.呈報資料要填清楚!檢測棒要影相!

大家在平台呈報時，需要填寫個人資料，亦要將清楚顯示陽性的檢測棒的相片上傳到平台。大家亦須在平台呈報家庭狀況和入住隔離設施的意願。所需填寫的資料如下:個人資料，同住家人資料，快速抗原測試陽性結果日期，個人病徵，重要注意情況、健康監察能力評估，快測陽性日期，快測結果照片。

圖自政府快測呈報平台

圖自政府快測呈報平台

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3.記得申請隔離令!

大家在平台呈報後，24小時內會收到有關部門的手機短訊，當大家受到後謹記要於24小時內進入連結，並上載快速測試結果相片及身份證明文件。當大家成功上載後，衛生防護中心會發出「隔離令」連結，大家可於在30日內根據連結下載「隔離令」。當局亦會提供後續支援或安排大家前往社區隔離設施。

4.同住人都會有檢疫令!

除了確診的人士之外，同住的家人都會被列為緊密接觸者，當確診者呈報後會同住人士亦會收到手機短訊。同住人將會被發出「檢疫令」。若果家居環境不理想或有需要的人士，都可安排前往隔離措施。

5.居家隔離要帶手帶!

當大家呈報確診資料，並得到隔離令且能夠被允進行居家隔離，大家將會在當日或翌日將會有相關職員來派發抗疫物資包和手帶，並協助確診者安裝「居安抗疫」的手機應用程式。若隔離人士離開指定隔離地點或電子手環受到損壞，系統將會發出警示，相關職員亦會致電跟進。

6.隔離日子計算法!

根據最新的個離日子計算法，確診人士確診當天呈陽性的翌日，將會被視為第一日。如大家已接種2劑或上的疫苗，在第6和第7日快測結果都呈陰性，自我申報快速測試陰性結果後，即可剪除隔離手帶或離開隔離營，如常生活。同住人士亦與確診人士同樣。但若確診人士夥同住人未曾接種或只接種1劑疫苗人士，則需完成14日隔離，並自我申報快速測試陰性結果後，方可完成隔離。大家要記得將每一日所進行的快速檢測棒拍照以作保留和證明!

7.隔離令和檢疫令都可以當作病假!

申請的確診人士和同住人的「隔離令」和「檢疫令」都可作申請病假的用途，不須再有額外的醫生紙。申請者亦可在指定時間內豁免打針，免針紙的康復紀錄二維碼可以在康復後申補。

8.確診人士「疫苗通行證」會變成紅碼!

確診人士於平台呈報確診資料，並得到隔離令後，手機中的疫苗通行證將會自動變成「紅碼」，將不得進入所有受第599F章規管的餐飲處所及表列處所，包括酒店和賓館。當大家正式完成隔離並自我申報快速測試陰性結果後，系統將會自動轉為「藍碼」，即可如常生活。

圖自政府宣傳片段

9.一定要遵守隔離和檢疫令啊!

根據第599章《預防及控制疾病條例》，相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如大家拒絕配合，就可能違反妨礙公職人員的罪行，可以被罰款5,000元及判處監禁兩個月。 如果確診人士於居家隔離期間離開其隔離範圍、不遵從安排戴上電子手環、剪斷電子手環，或刪除「居安抗疫」流動應用程式，都會被視為違反隔離令，最高可被罰款10,000元及監禁六個月。

10.隔離中途不適可預約抗疫的士前往指定診所

如果大家於隔離中途感到不適，即可使用最直接的方式前往醫院或診所，或預約抗疫的士往返政府的指定診所。大家可於www.designatedtaxihk.com 或致電3693 4770，進行預約。確診人士可以HA Go APP內預約遙距診症/指定診所」功能，或一般預約電話進行預約。遙距診症只限18歲而持香港身份證,並身處香港的確診病人用HA GO預約。各指定診所亦特設關愛預約專線， 70歲以上長者、5歲以下小童、懷孕28周或以上孕婦，免疫力受抑制病人、幼稚園及小學生都可使用關愛預約專線來預約診所。

以下亦附上政府指定診所名單，讓大家能知道最就近的指定診所，以備不時之需。

港島區

1.環翠普通科門診診所

地址: 柴灣環翠邨第12座地下

一般預約: 2897 5527

關愛預約專線: 2897 1058

2.堅尼地城賽馬會 普通科門診診所

堅尼地城域多利道45號

一般預約: 2817 3215

關愛預約專線: 7083 7500

九龍區

1.柏立基普通門診診所

地址:新蒲崗太子道東600號

一般預約: 2377 2660

關愛預約專線: 3506 4277

2.九龍灣健康中心普通科門診診所

地址:九龍灣啟仁街9號一樓

一般預約: 2116 2812

關愛預約專線: 5215 2312

新界區

1.地址:南葵涌賽馬會普通科門診診所

葵涌葵盛圍310號

一般預約: 2497 4413

關愛預約專線: 2615 7333

2.圓洲角普通科門診診所

地址:沙田插桅杆街29號地下

一般預約: 2647 3383

關愛預約專線: 9147 2400

3.天水圍 (天業路)社區健康中心一樓

地址: 天水圍天業路3號一樓

一般預約: 3124 2200

關愛預約專線: 7072 4795

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