佛誕同長洲太平清醮原來冇關係？需謹記2大禁忌！各地習俗懶人包

每年農曆4月8日是佛誕，港人可以享受一天公眾假期，不少善信亦會到寺廟參與各式各樣的活動誦經、浴佛。也有不少人會在佛誕期間到長洲觀賞太平清醮搶包山和飄色巡遊的活動。其實世界各地有不少地區都會慶祝佛誕，到底各地的文化又有何差別呢？



（旅發局 資料圖片）

在佛教典故中，傳說佛陀誕生人間時出現九龍吐出甘露為他沐浴的異像。因此佛誕又稱為「浴佛節」，後世則每於佛陀誕辰之日，舉辦浴佛法會，表達眾生對佛陀誕生的慶祝及對佛法的需求與敬仰，並且發願學佛護法，祈求清淨吉祥，讓內心得以清淨和安寧，進而提昇生命的層次，而得自在解脫。

佛誕節日的活動

當日民眾會到寺廟參與活動，並通過用淨水為佛像沐浴的「浴佛」儀式作紀念、洗滌心靈。玄學顧問趙振鴻師傅分享到，佛教徒前往寺廟或佛教道場，向佛像致敬並表達尊敬之情，並對佛陀念誦佛經，特別是與佛陀誕生和教誨相關的經典，是一種修行的方式，更加接近佛陀的智慧和教導。

法會與講經是佛教道場舉辦法會和講經活動，僧侶講解佛教教義和佛陀的教導，這為信徒提供了學習和靈修的機會，並能深入理解佛法的智慧。信徒相信在佛誕期間禪修和冥想，專注於靜心，有助於提升內心的平靜和慈悲。

佛誕的習俗

趙師傅指佛教徒在佛誕節期間會遵守素食，不食用任何動物肉類，這是出於對生命的尊重和對一切有情眾生的關懷。飲食節制除了素食禁忌外，一些佛教徒在佛誕期間可能會遵守節制的飲食習慣，避免飲酒、以清淡為主。

佛誕與長洲太平清醮

香港政府自1999年起將佛誕定為法定假期，香港佛教聯合會每年農曆4月8日亦有舉行講座、花藝展及法會等多種活動。不少人講到佛誕時都會聯想到長洲太平清醮，能觀賞搶包山及飄色巡遊等節目令人目不暇給。但事實上太平清醮與佛誕其實並沒有任何關係。太平清醮本來是由每年向「北帝」問卜決定舉行日子，2001年時剛好撞日於佛誕舉行，於是負責太平清醮的行政組織「值理會」便趁機向北帝請求將活動定在農曆4月8日。杯卜結果獲得北帝同意，於是太平清醮自此便定在每年佛誕同期舉行了。

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世界各地的佛誕

世界各地有多個地區均慶祝佛誕，但像香港一樣有公眾假期的地區就只有澳門、韓國、泰國、越南和馬來西亞等數個。而台灣雖然將訂定佛誕節為「國定紀念日」，但並沒有法定假期。另外當地有部分宗教團體並非依農曆4月8日慶祝佛誕，而是與母親節同一日，亦即是5月第二個星期日共同舉行。

在日本佛誕被稱為「灌仏会」或「花祭」，與華人不同，他們於新歷4月8日過佛誕。除了使用甘茶浴佛之外，寺廟也會派給信眾飲用，喝後能保佑身體健康。而韓國佛誕稱為「釋迦誕辰日」，於農曆4月8日舉行，當天會有巡遊、表演和儀式紀念佛陀的教誨，也會有大量穿著韓服的男女唱傳統樂曲慶祝。除此之外，佛誕時期亦有燃燈會，在街道上掛滿燈籠和蓮花燈，非常熱鬧、吸引不少當地人及遊客觀賞。

泰國、新加坡、馬來西亞等信奉南傳佛教的國家，將佛陀誕生、得道、涅槃的日子視為同一天並稱為「衛塞節」，而節日農曆4月15日，比北傳佛教的佛誕遲一個星期。

趙振鴻 師傅（閭臻道弟子）

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*以上有關資料均摘自《佛教．儀制》，並不代表本台立場及趙振鴻師傅宗教信仰。