政府工｜民政總署請行政助理月薪$26,650　任何學位＋零經驗都得

又有政府工！今日（30日）公務員事務局網頁釋出三份民政事務總署行政助理的招聘廣告，分別有三區（葵青、中西區、元朗區)需進行招聘，月薪一樣都是$26,650，任何學位＋零至一年工作經驗不等，不過三區招聘的截止日期、入職條件及職責則略有不同，有意加入政府部門工作的朋友仔要注意。



【民政事務總署—行政助理 (元朗)】

月薪:$26,650

截止日期: 7/6/2023 17:00:00

+ 2

入職條件

(1) 持有本港頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷[參閱註(1)]；

(3) 具備良好中、英文會話及書寫能力；

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Excel、PowerPoint 及中文電腦文書處理;

(5) 具備良好的溝通及人際關係技巧 ;

(6) 最少一年工作經驗；

(7) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責

(1) 負責一般行政及管理工作，例如資源及撥款管理、系統及檔案管理、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等；

(2) 為新推出的服務／活動提供行政支援，包括負責處理各項申請，籌辦活動，與各區民政事務處／區議會職員聯絡及處理相關事宜；

(3) 處理市民的投訴／查詢／申請；

(4) 協助撰寫和擬備會議記錄及資料文件，統籌會議所需的輔助安排，以及與政府部門、其他有關人士和團體聯絡；

(5) 協助籌備和進行有關選舉、選民登記及選民投票率的工作(如適用)；及

(6) 協助執行上司委派的任何其他職務。

聘用條款

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款聘用，合約期約6至12個月，視乎合約生效期及崗位而定；

(2) 受聘人續約與否須乎視工作表現及工作需要而定；

(3) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk)下載。

(2) 申請人須把填妥的申請表格連同詳盡履歷及學歷副本，郵寄或親身送至元朗青山公路(元朗段)269號元朗民政事務處大廈5樓512室人事組。請在信封面註明「申請合約行政助理職位」。

【民政事務總署—行政助理 (中西區)】

月薪:$26,650

截止日期: 12/6/2023 17:00:00

+ 1

入職條件

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[參閱注]；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，郵寄或親身送交香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓。信封面註明"申請行政助理職位"。

【民政事務總署—行政助理 (葵青區)】

月薪:$26,650

截止日期: 5/6/2023 17:00:00

+ 2

入職條件

(1) 持有本地大學頒授的學位或具備同等學歷；

(2) 具備豐富電腦軟件應用知識(包括試算表，簡報及中英文文字處理技巧)；

(3) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科

和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(4) 待人處事成熟，具備良好的社交及溝通技巧；及

(5) 有責任感，能獨立處理職務及主動將工作完成。

*申請人面試時或需進行筆試。

職責

(1) 協助籌辦、監察和評估不同地區活動，如社區健康項目、社區參與項目和其

他工程；

(2) 為區議會及其轄下的委員會╱ 工作小組提供秘書服務及行政支援；

(3) 就籌辦不同地區活動與區議會、其他政府部門、商營機構及非牟利團體等

聯絡；及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

(5) 協助籌辦及監察青年計劃 ╱活動的進度，及在有需要時離港公幹；

(6) 處理有關青嶼幹線觀景台(觀景台)及該處設施的管理及行政事宜(如辦公室、

展品、設備的保養及預備報價文件等)；

(7) 執行及監督美化╱其他工程、承辦商服務(如清潔和保安等)及與觀景台的商

店營運者保持聯繫；及

(8) 協助舉辦及監察葵青民政事務處的社區活動及在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

(1) 申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘。行政助理的合約期不多於一年；日後如有其他職位空缺，其合約期會以獲聘時的規定為主；

(2) 每週工時數為44小時(包括一小時的午膳時間)；

(3) 受聘者或須於辦公時間外及公眾假期工作；及

(4) 合約屆滿後獲續聘與否須視乎本處屆時的服務需求及受聘者的工作表現而

定。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1)申請人可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[通用表格340號(3/2013修訂版)]。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(2)申請書填妥後，須連同學歷、證書、修業成績表及其他相關資料的副本，送交新界葵涌興芳路166-174號葵興政府合署十樓。請在信封面註明「申請行政助理(葵青)」。