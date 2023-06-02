政府工招聘｜13份筍工月薪19K-43K　任何學位+零經驗6月下旬截止

政府昨日(1日)才宣布今年起接納大學三年級或將升讀三年級的學生應徵公務員，今日即釋出大量政府工職位空缺。民政事務總署多達8區請行政助理，要求的入職條件和26K待遇相同，不過截止日期和申請的郵寄地址則不同，有興趣的人士要留意。此外民航處請助理民航事務主任，任何學位+零經驗也合資格申請!



【民航處—助理民航事務主任(民航行政管理)】

月薪:$ 34,185起

截止日期 :16/06/2023 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學學士學位，或同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷取得及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即綜合招聘考試英文運用試卷取得二級成績及中文運用試卷取得一級成績，或同等成績。；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 與機場牌照、航空安全及保安、直升機場發展、環境管理、航空服務和空中導航服務有關的行政及規管職務；

(b) 與國際合作和培訓事宜有關的行政職務；

(c) 就航空相關設施的規劃提供技術支援；

(d) 視察和監察航空公司的空勤及地勤運作；以及

(e) 審核空勤人員執照的申請和負責相關考試的行政工作。

(註: 可能須不定時工作。)

薪酬 : 總薪級表第16點(每月34,185元)至總薪級表第21點(每月43,610元)

聘用條款 : 獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 √

郵寄 √

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。申請人必須在申請書上或隨申請書另紙清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績，已獲頒授或即將獲頒授學士學位的詳情(例如主修科目及榮譽等級)，以及如適用，綜合招聘考試中文運用、英文運用(即「二級」或「一級」)及能力傾向測試試卷的考生成績。

以親身方式遞交的申請書須送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事科，信封面須註明申請的職位名稱。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

【房屋署—測量主任（規劃）】

月薪$23,295 起

截止日期 :16/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港的理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院或同級院校所頒發的房產估值及管理文憑或高級證書，或同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績 ；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 進行實地測量和在工地拍攝照片，以供規劃之用；

(b) 蒐集與規劃工作相關的資料，就規劃資料和統計數據進行電腦處理、計算和分析，以供擬備報告和簡報資料之用，包括地理資訊科技的應用；

(c) 整合、管理和更新關於圖則、報告和規劃資料數據庫的記錄系統；以及

(d) 協助培訓見習測量主任。

薪酬:總薪級表第9點（每月23,295元）至總薪級表第22點（每月45,670元）

聘用條款:獲錄取的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 √

郵寄 √

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。請在信封面上註明「申請測量主任（規劃）職位」。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

持有本港以外學府/非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人請於2023年6月23日或之前把修業成績副本及證書副本郵寄到上述聯絡地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號，以便進行學歷評審。

【差餉物業估價署—物業估價主任】

薪酬:總薪級表第9點（月薪港幣23,295元）至總薪級表第22點（月薪港幣45,670元）

截止日期 :23/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港認可大學／理工學院／工業學院的產業測量文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(請參閱註2)或以上成績，或具同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

修讀上述文憑／高級證書或同等課程的學生，如在2023年夏季（8月前）參加期終考試，亦可申請。倘若入選，須在2023年8月底前取得有關學術資格後方獲聘用。

職責:

１）測量和調查房地產物業，包括擬備圖則和報告，以及收集和整理與房地產物業有關的資料，作評估差餉、地租和其他用途；

２）協助進行物業估價作評估差餉、地租和其他用途、協助處理有關租用和購置寫字樓和宿舍作政府用途、協助處理物業管理的事宜，以及協助執行《業主與租客（綜合）條例》的規定；

３）解答市民查詢，協助處理往來書信，以及管理部門和估價記錄；協助訓練初級技術人員；及執行其他與上述事宜相關的職務。（註：物業估價主任需擔任戶外及室內工作。）

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 √

郵寄 √

(a)申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績表、學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於截止申請日期或之前送達香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(b) 申請人亦可透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件副本送達下列聯絡地址(或電郵至 appointments2@rvd.gov.hk) ，並在信封面和證明文件上註明網上申請編號。如申請人未能提供有關的證明文件，其申請書將不獲受理。

【土木工程拓展署—合約土力工程項目統籌】

月薪:$57,075

截止日期 :16/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 具備香港工程師學會(土木或岩土界別)於1975年12月5日後選取的正式會員資格，或同等資格；及兩年岩土工程工作經驗; 或

(ii) 具備工程地質學或地質學的認可專業資格，例如英國倫敦地質學會特許地質學家資格，或同等資格；及兩年工程地質學或地質學工作經驗; 以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責:

１）進行岩土工程研究、設計及施工監管，以及實施岩土工程管制；

２）改良岩土工程標準及技術；

３）提供顧問和合約管理服務；

４）提供地質及岩土諮詢服務、場地勘探和物料測試、斜坡維修和山泥傾瀉緊急服務；

５）以及監管礦務、採石及使用爆炸品的工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期一年。

申請方法:

互聯網 √

郵寄 √

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]連同香港中學文憑考試/香港中學會考成績證明、香港工程師學會會員(土木或岩土界別)或同等資格副本，送達至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。請在信封面上註明「申請合約土力工程項目統籌職位」。

指定表格詳述其學術工作及相關工作經驗，該指定表格可於土木工程拓展署網頁https://www.cedd.gov.hk/eng/about-us/recruitment-notices/index.html下載。

申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2023年6月23日或以前把註(3)所列的有關文件郵遞或電郵至土木工程拓展署招聘組(電郵︰ appt1@cedd.gov.hk)，及在信封面和有關文件的每一頁上註明網上申請編號。

【民政事務總署—行政助理 (灣仔區)】

月薪:$26,650

截止日期: 6/6/2023 18:00:00

+ 1

入職條件

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[參閱注]；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，郵寄或親身送交香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓灣仔民政事務處。信封面註明"申請行政助理職位"。

【民政事務總署—行政助理 (西貢區)】

月薪:$26,650

截止日期: 12/6/2023 18:00:00

+ 1

入職條件

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[參閱注]；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，郵寄或親身送交將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓高座六樓西貢民政事務處人事部。信封面註明"申請行政助理職位"。

【民政事務總署—行政助理 (屯門區)】

月薪:$26,650

截止日期: 08/6/2023 17:00:00

+ 1

入職條件

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[參閱註]；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Excel及中英文文書處理等；以及

(5) 具備良好的溝通及人際關係技巧。

職責

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，郵寄或親身送交屯門屯喜路1號屯門政府合署2樓屯門民政事務處。請在信封面註明"申請非公務員合約行政助理 "。

【民政事務總署—行政助理 (九龍城區)】

月薪:$26,650

截止日期: 08/6/2023 17:00:00

+ 1

入職條件

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[參閱註]；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

獲聘用者將會按非公務員合約條款受聘，合約期一般為一年或以下（按部門當時運作需要及實際合約條款而定）。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，郵寄或親身送交九龍紅磡庇利街42號九龍城政府合署8樓。請在信封面註明"申請行政助理職位 "。

【康樂及文化事務署—二級助理音樂主任（弦樂）】

月薪：$30,745

截止日期 :15/06/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 持有經公開考試而獲認可音樂機構頒發的弦樂樂器文憑，或具同等學歷；或

(ii) 持有認可機構頒發的音樂文憑，並主修弦樂樂器，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[見註(1)]或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 能操流利粵語。

職責:

(a) 教授器樂訓練班，就訓練班事宜聯絡學員家長，執行與教學工作相關的行政職務，以及協助招募器樂訓練班學員；

(b) 擔任器樂訓練班學員招募委員會、樂團／樂隊試音遴選委員會、音樂營學員招募委員會及內部評核委員會的成員；

(c) 為負責的器樂訓練班準備教材和揀選曲目；

(d) 擔任導師樂團／合奏團的演奏員；

(e) 擔任初級及／或中級樂團／樂隊的指揮，並協助訓練、管理和營運樂團；

(f) 協助處理與樂隊及樂團招募學員及試音有關的行政事宜；以及

(g) 協助監察樂器的保養及小型維修，提出採購建議，並就建議作出評估，以及於採購時協助檢查樂器。

聘用條款 : 獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(i) 申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(ii) 填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達以下其中一個查詢地址，並請在申請表格及信封上註明申請職位。

(a) 音樂事務處總辦事處（九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座5樓）

(b) 香港區音樂中心（香港灣仔港灣道2號香港藝術中心9樓）

(c) 觀塘區音樂中心（九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓4樓）

(d) 旺角區音樂中心（九龍聯運街30號旺角政府合署10樓）

(e) 荃灣區音樂中心（新界荃灣西樓角道38號荃灣政府合署1樓）

(f) 沙田區音樂中心（沙田上禾輋路一號沙田政府合署7樓）

(iv) 凡持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士須連同申請表格，郵寄修業成績副本及證書副本到查詢地址。請於信封面上註明申請職位。

(v) 申請人如獲選參加試音及遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及相關工作經驗證 明文件正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將不獲考慮。

【政府物流服務署—二級印刷技術員 (裝訂分流)】

月薪：$19,265起

截止日期 :23/06/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 取得以下其中一項資歷：

(i) 完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或

(ii) 完成中三學業，或具同等學歷，以及具三年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iii) 完成小六學業，或具同等學歷，以及具六年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iv) 取得由職業訓練局頒發的中專文憑（廣告、包裝及印刷）或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，或具備同等學歷，以及具兩年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；

(b) 具備相當於小六程度的中英文語文能力；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:1. 申請人須通過技能測試。

職責:

1)負責裝訂分流工作的二級印刷技術員主要負責督導下屬及負責操作機器執行印後裝訂程序；

2)保養和調校機器以維持良好運作；

3)執行手工裝訂工作；

4)以及在有需要時搬運及裝載印刷品。二級印刷技術員須穿著制服、輪班工作及在有需要時逾時工作；

5)以及被調派往不同的決策局及政府部門工作。

薪酬 : 總薪級表第6點（每月19,265元）至總薪級表第10點（每月24,670元）

聘用條款 : 獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]連同學術和專業資格證書及修業成績單（本地及非本地）的副本，以及相關工作經驗證明文件副本（如適用），送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請於信封面上清楚註明「申請二級印刷技術員（裝訂分流）職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須將所需證明文件副本送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。

【民政事務總署—行政助理 (元朗)】

月薪:$26,650

截止日期: 7/6/2023 17:00:00

+ 2

入職條件

(1) 持有本港頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷[參閱註(1)]；

(3) 具備良好中、英文會話及書寫能力；

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Excel、PowerPoint 及中文電腦文書處理;

(5) 具備良好的溝通及人際關係技巧 ;

(6) 最少一年工作經驗；

(7) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責

(1) 負責一般行政及管理工作，例如資源及撥款管理、系統及檔案管理、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等；

(2) 為新推出的服務／活動提供行政支援，包括負責處理各項申請，籌辦活動，與各區民政事務處／區議會職員聯絡及處理相關事宜；

(3) 處理市民的投訴／查詢／申請；

(4) 協助撰寫和擬備會議記錄及資料文件，統籌會議所需的輔助安排，以及與政府部門、其他有關人士和團體聯絡；

(5) 協助籌備和進行有關選舉、選民登記及選民投票率的工作(如適用)；及

(6) 協助執行上司委派的任何其他職務。

聘用條款

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款聘用，合約期約6至12個月，視乎合約生效期及崗位而定；

(2) 受聘人續約與否須乎視工作表現及工作需要而定；

(3) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk)下載。

(2) 申請人須把填妥的申請表格連同詳盡履歷及學歷副本，郵寄或親身送至元朗青山公路(元朗段)269號元朗民政事務處大廈5樓512室人事組。請在信封面註明「申請合約行政助理職位」。

【民政事務總署—行政助理 (中西區)】

月薪:$26,650

截止日期: 12/6/2023 17:00:00

+ 1

入職條件

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[參閱注]；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，郵寄或親身送交香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓。信封面註明"申請行政助理職位"。

【民政事務總署—行政助理 (葵青區)】

月薪:$26,650

截止日期: 5/6/2023 17:00:00

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入職條件

(1) 持有本地大學頒授的學位或具備同等學歷；

(2) 具備豐富電腦軟件應用知識(包括試算表，簡報及中英文文字處理技巧)；

(3) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科

和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(4) 待人處事成熟，具備良好的社交及溝通技巧；及

(5) 有責任感，能獨立處理職務及主動將工作完成。

*申請人面試時或需進行筆試。

職責

(1) 協助籌辦、監察和評估不同地區活動，如社區健康項目、社區參與項目和其

他工程；

(2) 為區議會及其轄下的委員會╱ 工作小組提供秘書服務及行政支援；

(3) 就籌辦不同地區活動與區議會、其他政府部門、商營機構及非牟利團體等

聯絡；及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

(5) 協助籌辦及監察青年計劃 ╱活動的進度，及在有需要時離港公幹；

(6) 處理有關青嶼幹線觀景台(觀景台)及該處設施的管理及行政事宜(如辦公室、

展品、設備的保養及預備報價文件等)；

(7) 執行及監督美化╱其他工程、承辦商服務(如清潔和保安等)及與觀景台的商

店營運者保持聯繫；及

(8) 協助舉辦及監察葵青民政事務處的社區活動及在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

(1) 申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘。行政助理的合約期不多於一年；日後如有其他職位空缺，其合約期會以獲聘時的規定為主；

(2) 每週工時數為44小時(包括一小時的午膳時間)；

(3) 受聘者或須於辦公時間外及公眾假期工作；及

(4) 合約屆滿後獲續聘與否須視乎本處屆時的服務需求及受聘者的工作表現而

定。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1)申請人可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[通用表格340號(3/2013修訂版)]。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(2)申請書填妥後，須連同學歷、證書、修業成績表及其他相關資料的副本，送交新界葵涌興芳路166-174號葵興政府合署十樓。請在信封面註明「申請行政助理(葵青)」。