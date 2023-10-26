政府工｜各局招聘助理行政經理　月薪$29,500任何學位＋零經驗

早前政府推出三大文職全年招聘，近日各個部門再次大量招聘助理行政經理，雖然並非公務員約，但入職條件要求低，即使沒經驗都可以申請，各位剛畢業的小薯不妨留意下！



政府各局及部門-助理行政經理

月薪：$29,500元

截止日期：03/11/2023 23:59:00

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入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 通曉中、英文，在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等學歷 ；

(c) 能純熟使用常用商業電腦軟件（包括MS Word、Excel和PowerPoint），並熟悉中英文文書處理；及

(d) 具備良好的溝通及人際關係技巧。

職責：

(a) 執行廣泛的行政職責，包括人力資源管理、財政資源管理、一般行政支援、為委員會和議會提供秘書支援服務、為制定和執行政策提供行政支援；

(b) 協助系統／項目規劃與發展、地區行政、計劃管理、活動統籌和投訴管理；及

(c) 執行其他獲委派的行政和特別職務。

獲聘的申請人會由政府調派到各決策局或部門工作，工作安排將視乎有關局／部門的服務需求而定。獲聘的申請人不會有調職安排，並可能需要執行戶外工作和逾時工作、不定時或輪班工作，以及在星期六、星期日和公眾假期上班。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，為期一年。續約與否視乎屆時有關局／部門的服務需求及受聘人的工作表現而定。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(i) 透過公務員事務局網頁（請按此處）的網上申請系統；或

(ii) 郵寄到香港上環林士街林士街多層停車場大廈9樓公務員事務局一般職系處（信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期），信封面須註明「申請助理行政經理職位」。

申請書〔G.F. 340 (Rev.7/2023)〕可於公務員事務局網頁（請按此處）下載，亦可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

申請人在現階段無須付上本地學歷的證明文件副本。不過，持有本港以外院校／非香港考試及評核局所頒授學歷的人士，須隨申請書夾附所持文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等)的證明文件副本。

申請人如在網上遞交申請書，必須於2023年11月10日或之前，把有關證明文件的副本寄到一般職系處（請在信封面和文件副本每頁上註明網上申請編號）。請勿在現階段郵寄任何文憑／證書或其他學歷證明文件的正本。