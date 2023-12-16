深圳蛋糕甜品小店｜福田昭和風喫茶店　新開業yasuma焦糖布丁必試

在深圳福田新村的居民老小區裏，有一家很不起眼的喫茶店。



據説他家以前只做線上烘焙，門店是9月才開的。

門面沒有招牌，只有一扇暖白色的低調小門。👇👇👇

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推開門有一股濃烈的反差感，温暖沉靜的氛圍，橘黃色的燈光，濃濃的昭和味道。簡直太適合讓人呆上一下午了。

店內不大，但是看得出店主姐姐的用心，看到我們揹着包，還貼心的給我們準備收納籃，裏裏外外很多小細節都貼了標籤。

推薦單品👇👇👇

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焦糖布丁

奶味和蛋味協調得很好，焦糖的焦香味也是恰到好處，口感厚實順滑，與奶酪配比度極高。低糖一點都不會膩，減肥的美女們放心衝！

他家的布丁口感紮實，不是DuangDuang的口感，焦糖更有甘苦味~

香草奶油蘇打

在純淨如白雪的雪糕上點綴了兒時味道的紅櫻桃，既豐富了視覺層次感的同時又能品嚐到雙重口感。

蜜瓜氣泡蘇打

淨化眼球系列的飲品！眼饞這一杯很久啦！上一年播出的日劇《First love》，再次掀起Cream soda的熱潮。

yasuma

地址：深圳福田區福民新村24棟三單元005

交通：深圳地鐵4/7/10號線福民站H出口，步行500米

營業時間：週四至週日13:00-19:00

人均：70元/人



Tips：

1. 他家沒有咖啡飲品，甜品每日更新不同

2. 一座一飲，每個人都要點一杯飲品

3. 招待有限，高峯期時需要排隊等候，建議提前去等

4. 佛系店主做四休三，大家不要跑空了



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