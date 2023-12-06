政府工｜終審法院張舉能官邸請首席廚師 需符5大條件月薪30K起

政府高官官邸不時都會招聘人手，近日終審法院首席法官的官邸招聘首席廚師，入職要求也頗高，需符合５大入職條件，月薪30k起，最吸引是公務員約，各位有相關經驗的朋友仔不妨試下申請！



司法機構(行政支援部)-首席廚師

月薪:$30,870起

截止日期 : 15/12/2023 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 具備最少9年在大戶家庭或大型會所、酒店或高級食肆擔任廚師的經驗；

(b) 具備烹調中、西菜式的優秀廚藝以及良好的擺盤技巧；

(c) 具備督導其他廚房員工的能力；

(d) 能以中文及簡單英文有效地溝通; 及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

首席廚師的主要職責是在終審法院首席法官官邸(官邸)安排膳食以及管理督導官邸的廚房員工，包括－

(a) 為終審法院首席法官、其家人以及到訪的賓客準備食材及烹調食物；

(b) 在官邸及其他地方舉行的官式及社交宴會提供餐飲服務；

(c) 管理官邸的其他廚房員工；

(d) 設計餐單及協助採購食材；及

(e) 負責廚房日常運作，包括處理食物、清潔及保養廚具等工作。

(附註: 首席廚師須穿著制服及不定時和逾時工作，包括在晚間、週末及公眾假期工作。如有需要，首席廚師或須在位於山頂的官邸留宿。官邸所處地點可乘搭公共交通工具前往。)

薪酬:

總薪級表第13點（每月30,870元）至總薪級表第16點（每月35,775元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約完結後可獲發放約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得底薪總額的15%。完成三年的合約條款聘用期及工作表現良好，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格 [G.F. 340 (Rev.7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請人必須於申請表格上詳細列明其工作經驗，包括其就業的確實開始和結束日期。申請人須把填妥的申請表格連同其所有註明僱用期的工作經驗證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構行政支援部支援人員分組。請在信封面註明「申請首席廚師職位」。

申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內（即2023年12月22日香港時間下午五時正或之前），將要求的證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達上址。請在信封面和每張證明文件副本上註明網上申請編號。