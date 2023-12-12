政府工｜11份筍工最遲12月底截止　公務員學院副院長月薪219K起

政府近日再釋出多份高薪厚薪的政府工，《開罐》為大家整合11份政府筍工，當中涉及7個政府部門請人，有兩份更是俗稱鐵飯碗的公務員約！當中人工最吸引是公務員學院請副院長，人工起薪點已有219K，首長級薪級表第3點起跳，由月薪港幣219,850元至頂薪港幣240,000元，有志加入公務員行列就看看有無一份啱你心水。



【土木工程拓展署-二級爆炸品主任】

月薪：$24,380起

截止日期 : 22/12/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)取得香港任何一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的土木工程文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

二級爆炸品主任主要負責以下工作及協助訓練員工︰

(a)執行有關製造、貯存、運送和使用爆炸品作爆石、電影拍攝、舞台表現、煙花匯演和其他用途的法例；

(b)執行有關交付爆炸品以及實地審核爆破工作和爆炸品儲存庫的職務；以及

(c)協助管理政府爆炸品倉庫。

薪酬:

總薪級表第9點（每月24,380元）至總薪級表第22點（每月47,795元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(1) 填妥申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))送達至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。請在信封面上註明「申請二級爆炸品主任職位」。

(2) 於截止申請日期或之前透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

申請人須於2023年12月29日或以前把學歷資格的證書和修業成績表副本(包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績表副本)郵遞或電郵(電郵地址：appt3@cedd.gov.hk)至土木工程拓展署招聘組。於網上遞交申請表的申請人，請於電郵內或郵寄有關文件時在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【公務員事務局-公務員學院副院長】

月薪：$219,850起

截止日期 : 22/12/2023 23:59:00

+ 5

入職條件:

申請人於獲聘時必須是香港特別行政區永久性居民，並須 –

(a) 持有由本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；

(b) 具備最少12年與公共行政、公共服務、行政人員培訓、高等教育相關的行政／管理／專業經驗，或從事公共行政或相關範疇的研究工作，其中最少六年在大型機構擔任領導層職位；

(c) 具備卓越領導、管理及組織能力；敏銳觸覺，洞悉公務員面對的挑戰、發展需要和機遇，及關乎政府工作的本地、國家和國際事務；以及良好的溝通及人際技巧；

(d) 全面和準確掌握：

(i)《中華人民共和國憲法》；

(ii)《中華人民共和國香港特別行政區基本法》；以及

(iii)《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》；

(e) 充分理解國家的歷史、國家近數十年的發展，以及國家頒布的發展方向；

(f) 具備優良中英文書寫能力，並能說流利粵語、普通話及英語；以及

(g) 在《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）取得及格成績。

申請人如具備下述經驗者更佳：

(i)在帶領機構變革或制定員工發展策略方面的豐富經驗；以及

(ii)管理培訓或高等院校的經驗。

職責:

公務員學院副院長須協助履行學院提升公務員培訓的使命，特別是透過提升培訓，使公務員隊伍更好地擔當政府骨幹的角色，確保準確全面落實「一國兩制」。

(a) 協助制定培訓政策及策略，並監督其在公務員隊伍的實施情況;

(b) 帶領兩個培訓中心，協調學院主要工作範疇的日常運作，長遠而言，加強學院能力以應付擴大後的職能;

(c) 建立對領導、公共政策及管治的研究能力，協助與本地、內地及國際相關機構建立網絡以便交流和協作，以及與各政策局／部門保持合作，共同貫徹落實公務員的培訓政策;

(d) 協助推動科技使用和發展資訊科技基礎設施，以加強公務員培訓，包括發展網上學習;

(e) 督導公務員培訓諮詢委員會秘書處的工作，及學院落實委員會建議的情況;

(f) 協助監督學院的日常運作，特別在資源管理方面;以及

(g) 擔任學院院長的副手，在有需要時代理學院的一切事宜。

薪酬:

首長級薪級表第3點(月薪港幣219,850元至港幣240,000元)

聘用條款:

獲取錄的申請人將按公務員合約條款受聘，為期三年，政府可酌情決定續聘與否。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請人須使用指定的申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。該表格可於公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載，亦可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

申請人須於2023年12月22日或之前遞交填妥的申請表格，連同(i)詳列申請人認爲自己適合本職位原因的申請信，以及(ii)詳列學歷和相關工作經驗的履歷表。

i. 郵寄或親身遞交申請，於2023年12月22日或之前送交香港北角渣華道333號北角政府合署4樓413室(郵寄申請的遞交日期以郵戳日期為準)，請於信封面註明「應徵公務員學院副院長」；或

ii. 電郵遞交申請，於2023年12月22日或之前發送至指定電郵戶口 (recruit@csc.gov.hk)，請於電郵標題註明「應徵公務員學院副院長」；或

iii. 於2023年12月22日或之前在公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)經網上遞交G.F. 340表格，並以上述其中一種方式遞交申請信和履歷表。

【保安局-項目主任（傳訊）】

月薪:$53,630

截止日期 :13/12/2023 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本地任何一所大學頒授的大眾傳播／公共關係／新聞學或政治科學／公共行政／社會科學或其他相關學科的學士學位或碩士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得學位後，具備至少七年工作經驗，其中不少於五年在大眾傳播／新聞機構／公共行政或相關行業的全職工作經驗（具備於政府及公共機構或非營利機構的工作經驗，及與本港和中國研究相關的經驗更佳）；

(c) 具備優秀的溝通及表達技巧，能與內部及外部持份者以英文及中文有效溝通（書面及口頭）；

(d) 對政府／公共機構的運作，及香港和內地的政治、社會經濟及法律制度有熟悉認識；以及

(e) 處事成熟、積極進取、能夠獨立工作；且願意長時間或不定時工作。

職責:

(a) 協助起草、修飾和編輯以中文為主的演辭、文章、研究報告和訊息；

(b) 協助起草、修飾和編輯以中文為主的宣傳內容，包括新聞稿、傳單／便覽、平面廣告、宣傳資料和標語等；

(c) 協助拓展與社區、新聞媒體和社交媒體上具影響力者的聯繫；

(d) 協助制定和執行政府公關宣傳計劃及活動；以及

(e) 執行上級人員指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2024年1月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本局的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄X

申請人須透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 網上提交申請表[通用表格第340號 (Rev. 7/2023)]。

申請人須在網上申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。

申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，必須於截止前電郵遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本至sb-recruit@sb.gov.hk。申請人電郵證明文件副本時，須在電郵標題註明網上申請編號。

申請人須在網上申請表格上填寫電郵地址，作聯絡和通知用途。

【保安局-合約文員( 酷刑聲請上訴委員會／免遣返聲請呈請辦事處)】

月薪: $16,685起

截止日期 :22/12/2023 17:00:00

+ 1

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[註(3)]或以上成績，或具同等成績；

(c) 中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字，並精通電腦軟件，例如微軟Word、PowerPoint及Excel；

(d) 具良好中英文書寫及溝通能力；及

(e) 具備相關工作經驗將獲優先考慮。

備註：合適的申請人或須接受打字速度測試。

職責:

(a) 執行一般文書支援工作，如影印、存檔、打字及安排郵遞／送件服務；

(b) 協助處理一般查詢、資料輸入、統計及更新參考資料；

(c) 協助接待訪客，以及看管接待處／原居國家資料館；

(d) 就處理免遣返聲請及相關的司法覆核提供文書支援，包括後勤安排、會議支援、聆訊和資料搜集；

(e) 協助處理一般書信往來，以及安排翻譯及傳譯服務；及

(f) 執行其他指定的職務，如收取／傳送文件及其他一般行政工作。

聘用條款:

獲取錄申請人將按非公務員合約條款聘任，合約期為一年（視乎作出聘任要約時的運作需要）。受聘人續約與否須視乎工作表現及辦事處的人力需求而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 X

申請人須於截止時限前(2023年12月22日下午5時)透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 網上提交申請表[通用表格第340號 (Rev. 7/2023)]。

申請書如資料不全或並非透過公務員事務局網站提交，概不受理。

持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人必須在截止時限前電郵遞交有關修業成績表副本及證書副本至sb-recruit@sb.gov.hk，並在電郵標題註明職位名稱及網上申請編號。如有關申請人未能提供證明文件，其申請概不受理。

至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。

【規劃署 -助理系統支援經理】

月薪 $72,180

截止日期 : 22/12/2023 18:00:00

+ 7

入職條件:

(a) 申請人必須—

(i) 持有香港任何一所大學頒授的資訊科技或電腦科學的學士學位，或具同等學歷；

(ii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(iii) 於取得以上學歷後有至少八年在資訊科技行業的全職工作經驗，包括具備至少六年在技術支援及系統推行、應用系統開發、使用Microsoft SQL Server數據庫管理方面的實際工作經驗，以及在監察承辦商提供資訊科技解決方案的表現方面具備督導／管理經驗；

(iv) 具備在微軟視窗平台使用程式編寫語言和開發工具(包括Visual Basic.NET、ASP.NET、C#、JAVA、JavaScript Framework、Hypertext Preprocessor (PHP)、Python、SQL、ArcGIS及ArcSDE)設計、開發、推行和維修應用系統的經驗；

(v) 具備經驗推行採用適應性網頁設計和符合《無障礙網頁內容指引》2.1／2.0版標準的網頁；

(vi) 具備應用視像會議和串流技術的經驗；以及

(vii) 具備推行系統和整合地理資訊系統的經驗。

(b) 申請人如具備以下資歷或經驗，可獲優先考慮－

(i) 持有香港理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院的測繪及地理資訊學高級文憑或土地測量文憑╱高級證書，或具同等學歷；

(ii) 具備Microsoft Certified Azure Database Administrator Associate／Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) of SQL Server／Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)的資歷；

(iii) 具備Microsoft Certified Azure Developer Associate／Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) of Web Applications／Microsoft Certified Application Developer (MCAD)的資歷；

(iv) 具備使用網絡技術推行文件管理系統／決策支援系統、工作流程和分析系統的經驗；

(v) 具備經驗推行採用政府雲端設施服務的系統；

(vi) 具備項目管理(包括控制經費和承辦商運作情況)的經驗；

(vii) 具備採購產品與服務，以及使用項目管理和系統開發方法(包括PRINCE2、Project Management Professional (PMP)及Agile)推行項目的經驗；或

(viii) 具備網絡應用系統開發方面的資訊科技保安經驗。

職責:

助理系統支援經理負責管理及維修規劃署的電腦系統，以及在以下方面協助系統經理：

(a) 協助督導內部資訊科技支援小組及承辦商在維修保養及改善資訊科技解決方案的工作，以及把有關方案與規劃署內其他資訊系統整合；

(b) 適時向管理層和用戶提供技術支援及指引，並找出及解決問題；

(c) 協助擬訂及推行資訊科技政策、程序和良好使用守則，以改善系統表現、保安及可靠性；

(d) 協助落實、設定及維修資訊科技系統，包括伺服器、網絡和應用軟件；

(e) 參與規劃及執行資訊科技項目，包括系統升級、遷移及配置；

(f) 與其他資訊科技小組合作，確保科技解決方案符合業務需要；

(g) 協助上級管理資訊科技預算、現金流、撥款及監察開支，以及提高資訊科技的成本效益；

(h) 協助管理資訊科技資產，包括硬件和軟件清單、許可證及維修保養合約；

(i) 備存關於資訊科技系統、程序和故障維修指引的記錄；

(j) 準確備存關於系統事故、問題和解決方案的記錄；

(k) 管理供應商，包括採購資訊科技系統、產品和服務、洽談合約，以及致力保證承辦商所交付的成果和服務的品質；以及

(l) 留意關於資訊科技支援和推行服務方面的最新趨勢及科技，例如地理資訊系統的組件、政府雲端設施服務、網站內容管理系統、文件管理系統、視像會議系統／服務、語音轉文字技術、網上廣播系統和分析支援，以及提供可持續進步的建議。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期為一年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

申請表格(G.F.340(Rev.7/2023))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須把填妥的申請表格連同詳細履歷、學歷證書副本及工作經驗的書面證明親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

【勞工及福利局-高級經理(香港人才服務辦公室)規劃及研究】

月薪:$ 98,810

截止日期 : 14/12/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，主修商學者優先，或具同等學歷；

(b) 具備最少20年在企業規劃、業務發展、預算編制、研究和分析事宜的相關工作經驗，包括10年以上制定業務計劃的工作經驗，以及5年以上擔任策略規劃職能部門負責人並帶領一支龐大規劃和研究執行團隊的工作經驗。具有豐富的報告和預算編制經驗者可獲優先考慮；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績；

(d) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良(粵語和普通話)；

(e) 熟悉政府事務，尤其與聯繫人才的事務；

(f) 在制定和發展業務計劃、進行研究和分析研究結果方面往績良好，並在與商界、僱主和商會等各方交往聯繫及為要求協助的持份者提供支援方面具備實務合作經驗；以及

(g) 精通一般商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理。

職責:

(a) 協助高層管理人員制訂和發展具有效策略的業務計劃，以鎖定、吸引和吸納外來人才來港定居，從而推動香港的多元經濟和豐富香港的人才庫；

(b) 研究和分析人才市場趨勢，從而協助高層管理人員制訂和發展吸引人才策略的業務計劃，並設計吸引人才的策略程序；

(c) 監督和協調業務計劃的制定，包括分析人才意見數據以確定業務需求和機遇，並制訂預算和預測；

(d) 確保各小組有效傳達策略性的見解，並讓員工認同香港人才服務辦公室的理想、使命及信念；

(e) 與所有員工和持份者建立有效的工作關係，並營造合作、靈活和適應力強的文化，以達致香港人才服務辦公室的策略目標；

(f) 確保香港人才服務辦公室因應不斷轉變的環境，持續發展和有效推行業務及策略計劃；以及

(g) 執行高級人員指派的任何其他職責。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約條款聘任，為期3年。續約與否由政府酌情決定。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

申請人須填妥申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須提交填妥的申請表格、詳細履歷表、申請信(不少於300字，以詳述其在企業規劃、制定業務計劃及擔任策略規劃方面的工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位)、學歷證書複本及受僱記錄。

有關申請文件須送交至香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期803室「至善管理顧問(亞洲)有限公司」；或以電郵方式發送至SPI@the-nova.com。 申請人須於信封面(以郵寄方式)或於電郵標題清楚註明「申請高級經理(香港人才服務辦公室)規劃及研究職位」。

【勞工及福利局-高級經理(香港人才服務辦公室)業務夥伴】

月薪:$98,810

截止日期 :14/12/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(b) 於畢業後取得最少20年的全職工作經驗，包括10年以上促進業務夥伴關係及5年以上在私營及／或公營機構擔任管理職級的工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績；

(d) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良(粵語和普通話)；

(e) 熟悉政府事務，尤其與聯繫人才的事務；

(f) 在與商界和政府等各方交往聯繫及為持份者提供優質客戶服務方面具備實務合作經驗，往績良好；以及

(g) 精通一般商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理。

職責:

(a) 推動建立全面的業務夥伴網絡，並提出創新意念及策略，以加強香港人才服務辦公室的聯繫及支援人才措施；

(b) 獨當一面地物色、培養和倡議新的合作項目及夥伴關係，以加強香港人才服務辦公室在吸引、聯繫和支援人才方面的工作重點；

(c) 與香港人才服務辦公室的合作機構及業務夥伴聯繫，評估和監督他們提供的服務，以促進互惠互利及可持續的關係；

(d) 為專業人員團隊提供有效的指導及監督，以優化團隊表現，並利用他們的集體專業知識取得最佳成果；

(e) 與香港人才服務辦公室的內部團隊合作，發揮協同效應，提升辦公室聯繫及支援人才策略的整體影響力及成效，並營造積極進取及充滿活力的工作環境；

(f) 不斷調整和完善業務夥伴方式，應用最新的業界觀點及新興趨勢，創建一個動態及反應迅速的夥伴關係框架，以滿足不斷變化的聯繫及支援人才需要；以及

(g) 執行高級人員指派的任何其他職責。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約條款聘任，為期3年。續約與否由政府酌情決定。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

申請人須填妥申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須提交詳細履歷表、申請信(不少於300字，以詳述其在倡議業務夥伴及業務發展方面的工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位)、學歷證書複本及受僱記錄。有關申請文件須送交至香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期803室「至善管理顧問(亞洲)有限公司」；或以電郵方式發送至SBP@the-nova.com。申請人須於信封面(以郵寄方式)或於電郵標題清楚註明「申請高級經理(香港人才服務辦公室)業務夥伴職位」。

【勞工及福利局- 經理(香港人才服務辦公室)規劃】

月薪：$72,180

截止日期:14/12/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(b) 於畢業後取得至少15年的全職工作經驗，其中包括最少5年與策略規劃、企業發展或環境分析有關；

(c) 在與商界和政府等各方交往聯繫及為持份者提供優質客戶服務方面具備實務合作經驗；

(d) 積極主動交流想法和提出建議，具有較強的寫作能力，能夠把抽象的概念或複雜的主題轉化為可表達的想法；

(e) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良(粵語和普通話)；

(f) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績；

(g) 精通一般商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理。

職責:

(a) 協助高級經理領導制訂香港人才服務辦公室的業務策略及計劃，以吸納外來人才來港定居，從而推動香港的多元經濟和豐富香港的人才庫；

(b) 開展市場研究項目／桌面研究，並分析人才和客戶的概況及分類、他們的行為及特點；

(c) 監察環境的轉變及影響，以便提出意見，協助香港人才服務辦公室的業務規劃過程、業務模式發展和策略制定；

(d) 與內部團隊和主要持份者協調並緊密合作，徵詢他們對制訂業務計劃的意見及建議；

(e) 向高層管理人員及相關各方提供分析細節及專業建議，以支援他們擬備匯報資料；

(f) 在制定、界定和監察香港人才服務辦公室的關鍵績效指標擔當領導角色；以及

(g) 執行高級人員指派的任何其他職責。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約條款聘任，為期3年。續約與否由政府酌情決定。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

申請人須填妥申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須提交填妥的申請表格、詳細履歷表、申請信(不少於300字，以詳述其在策略規劃、企業發展或環境分析方面的工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位)、學歷證書複本及受僱記錄，送交至香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期803室「至善管理顧問(亞洲)有限公司」；或以電郵方式發送至MPL@the-nova.com。申請人須於信封面(以郵寄方式)或於電郵標題清楚註明「申請經理(香港人才服務辦公室)規劃職位」。

【食物環境衞生署-助理財務經理(財務管理)】

月薪:$44,835

截止日期 :22/12/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i)持有本港大學頒授的會計／財務學士學位，或具備同等學歷；或(ii)為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生，並已完成該課程的基礎級別課程，或具備同等資格；

(b) 具備最少五年財務管理、庫務或財務會計領域的工作經驗；以及

(c) 符合語文能力要求，即 –

(i)香港中學文憑考試中國語文科第4級成績；或香港高級程度會考中國語文及文化、中國語言文學或中國語文科D級成績；及

(ii)香港中學文憑考試英國語文科第4級成績；或香港高級程度會考英語運用科D級成績，或具備同等成績。

註:申請人須具備綜合招聘考試(CRE)兩張語文試卷(中文運用及英文運用)同等成績；或英國普通教育文憑高級程度考試(GCE A Level)英國語文科(English Language)同等成績；或國際英語水平測試[International English Language Testing System (IELTS)]學術模式考試同等成績。

職責:

(a) 執行財務和會計相關職務，例如財務管理、預算管制和推行專案財務系統項目；

(b) 監察整體財政狀況及支付進度；

(c) 協助檢視部門及個別單位的預算；

(d) 編製財務報告及分析；以及

(e) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期不多於12個月。部門有絕對的酌情權決定續約與否，並視乎部門的運作需要及員工之工作表現和品行而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組(第3小組) 。信封面請註明「申請助理財務經理(財務管理)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人均須在申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。

所有申請人(不論網上或郵寄遞交申請)必須在2023年12月29日或之前，以郵寄方式把所有正式證書和修業成績表的副本送交下述聯絡地址，以證明在申請表格上所填報的學歷(包括載有中國語文科及英國語文科成績的證書和修業成績表的副本)。申請人如在網上遞交申請，必須在信封面及所有證書和修業成績表的副本上註明「網上申請編號」。

申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，必須遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單及列明有關課程授課形式(例如，全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。

【教育局-高級項目經理】

月薪:$107,515

截止日期 : 14/12/2023 18:00:00

+ 6

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；持有與科學、科技、工程和數學(STEM)學科或資訊科技運用／電腦教育相關，或同等學歷者優先；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 具備不少於5年相當於首席學位教師、高級督學或以上職級的工作經驗，並包括督導多個不同範疇的員工；

(d) 具備不少於2年推動電子學習(包括人工智能在教學中的應用)的經驗，例如安排專業發展課程、提供校本支援及評估與電子學習相關的計劃；

(e) 具備良好的撰寫報告技巧，特別是整理不同方面的專家意見，例如源自課程發展處下負責主要學習領域的不同組別和政府以外的顧問；

(f) 具備為教育相關的委員會或專責小組提供秘書支援的良好經驗；

(g) 具備規劃和安排校訪，以及撰寫報告的良好經驗；

(h) 具備監管資訊科技服務機構所提供服務的良好經驗；

(i) 熟悉政府規例和指引，尤其是有關採購和管理委託服務及員工招聘事宜；

(j) 具備回答立法會和傳媒質詢的良好經驗和技巧；以及

(k) 擁有良好的溝通能力和人際技巧。

職責:

(A)支援優質教育基金電子學習配套計劃(配套計劃)，包括以下職務：

(i) 策劃及推行配套計劃下各資助項目的監察工作，包括：

(a) 與個別項目受款人安排和進行會議及視察；

(b) 審核受款人所提交的進度／總結報告，並向受款人提供專業建議；

(c) 處理項目的異常情況並向優質教育基金秘書處提出建議；

(d) 準備必須的文件以報告計劃的進度；及

(e) 就一般行政和財務事宜，例如：發放資助，與優質教育基金秘書處和計畫受款人聯絡。

(ii) 與外部支援夥伴及服務供應商(包括香港教育城及香港生產力促進局)合作，配合其提供的服務，促進資助項目的發展及推廣配套計劃的項目成果，包括：

(a) 準備宣傳／推廣資料，以上載至香港教育城網站及其他合適平台；

(b) 舉辦活動，以推廣及展示配套計劃的項目成果；

(c) 舉辦經驗分享會，幫助受款人發展長遠的可持續策略；及

(d) 支援專責小組釐定以公帑資助學校試用項目成果的資助金額。

(iii) 提供有關推行配套計劃的專業及行政支援，包括草擬回覆立法會議員、傳媒及公眾的查詢；準備討論文件，以協助教育局高級人員或相關委員會(例如優質教育基金督導委員會及資訊科技教育策略發展督導委員會)就配套計劃進行討論。

(B) 發展人工智能教育

(i) 聯絡大專院校、教師專業團體及資訊科技機構／公司(包括香港教育城及香港生產力促進局)，就資訊科技教育的最新發展交流知識，為未來的協作建立聯繫；

(ii) 建立包含前線老師的學習社群，發展應用人工智能於學與教的有效教學法和實作；

(iii) 進行校訪，收集有效運用人工智能於學與教的範例；

(iv) 提供意見以助編寫與人工智能在教育領域的相關指引和參考材料予教師使用；

(v) 協助策劃及舉辦相關教師專業發展課程。

(C) 其他:

(i) 執行其他由上司委派的工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

申請書須送達九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座4樓E420室 教育局教育基建分部/資訊科技教育組。

【教育局-項目主任 (教師行政) (專業發展及培訓分部 )】

月薪 : $41,400

截止日期 : 22/12/2023 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(d) 在取得學士學位後具備最少3年全職相關經驗；

(e) 具備優良的中、英文寫作能力及良好的英語和廣東話口語能力；以及

(f) 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件。

職責:

(a) 提供秘書和物流支援服務，包括聯絡持份者、安排會議、草擬各類文件、跟進和執行會議上提出的建議等；

(b) 就計劃和執行活動及檢討活動成效提供行政支援，包括進行招標、與服務提供者聯繫、監察服務提供者的表現、處理有關活動的資助申請和開支記錄等；

(c) 處理日常行政工作，包括文件存檔、擬備報告及統計資料和處理查詢等；以及

(d) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達香港添馬添美道2號政府總部東翼6樓 教育局專業發展及培訓分部行政組。