政府工｜衞生署請殮房主任時薪$XXX　零經驗都得！但須符合一條件

殮房的工作不是人人都接受到，近日衞生署就招聘兼職殮房主任，職責是除了一般文書工作之外，還要監察接收、貯存和處置遺體的程序，以及協助安排辨認死者，並向死者至親解釋有關程序等工作，真的少點膽識也不能。



雖然該職位只需DSE學歷以及無需工作經驗都可接受申請，不過卻有一項特別的入職要求，就是要有能力傾向適合在殮房工作，以及要通過由本署舉辦的能力傾向測試。

究竟能力測試是甚麼呢?曾任殮房助理，現為殯儀師的明泰就曾在其Facebook專頁上表示，能力面試就是會要求應徵者從雪櫃取出「特別」的屍體，然後拿起亡者的手，輸入手帶資料，「由於屍體太令人終身難忘，所以好多人都過不到的」。他在留言區也表示，雖然殮房主任有別於一般殮房服務員，是不用解剖的，但他們要懂得解剖。

【衞生署-兼職殮房主任】

每小時港幣135元

截止日期：02/01/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 具操作電腦和基本應用程式(例如文書處理)的知識；

(d) 能力傾向適合在殮房工作；

(e) 通過本署舉辦的能力傾向測試；以及

(f) 具備在醫院╱政府診所(包括各醫護機構)工作的經驗為佳。

職責:

(a) 處理日常文書工作，包括編製統計報告，備存各項記錄和屍體剖驗報告並將之存檔，保存非耗用物品記錄，以及處理查詢；

(b) 管理殮房和監督殮房前線人員；

(c) 監察接收、貯存和處置遺體的程序，安排貯存和處置遺體，編製和更新個案記錄，以及編製每日報表；

(d) 協助安排辨認死者，並向死者至親解釋有關程序；以及

(e) 協助法醫科醫生預備和運送樣本作特別化驗。

聘用條款:

成功的申請人將按為期最多十二個月之非公務員合約條款聘任。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明「申請衞生署兼職殮房主任職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

以郵寄方式遞交申請的人士，須於截止申請日期即2024年1月2日或之前，將已填妥的申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]連同 (i)學歷；(ii)工作經驗；及(iii)語文能力的文件副本送交或郵寄至上述地址。

在網上遞交申請的人士，須在2024年1月9日或之前把 (i)學歷；(ii)工作經驗；及(iii)語文能力的文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封註明「申請衞生署兼職殮房主任職位」及各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交成績表╱證書或工作證明的正本。