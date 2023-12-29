政府工｜11份工月薪14K起最低中四學歷　漁業主任3年經驗達116K

每到年頭年尾又是打工仔考慮轉工的時候，政府29日再釋出多份政府工，綜合資料一共有七個部門請人，包括漁護署、機電署、警務處、投資推廣署、天文台、教育局等都急住搶人才。當中投資推廣署共招聘４大職位，由二級項目主任至高級副總裁都要人，當中副總裁月薪高達79K。而精選的１１份政府工當中，物流署招聘的助理物料供應員只要求中四學歷和零經驗，雖然起薪點不高但卻是鐵飯碗，頂薪也有25K。



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【漁農自然護理署-漁業主任】

月薪: $60,065起

截止日期 :05/01/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有本港大學的應用或自然科學的適當學科的一級或二級榮譽學位，或具同等學歷；

(b) 在取得學位後在適當範疇上具三年有關工作經驗或持有本港大學應用或自然科學適當學科的較高學位或研究生文憑，或具同等學歷；

(c) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(包括中文運用及英文運用中取得「一級」成績。此外，亦須在綜合招聘考試能力傾向測試試卷取得及格成績；以及

(d) 在 《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:(1)在大學修讀研究院而預計六個月內取得所須的較高學位的學生亦可申請，但必須取得較高學歷才會獲考慮聘任。

職責:

(a) 執行與捕撈漁業、水產養殖和魚市場相關的工作，包括規劃、管理、執法、研究、發展、貸款、培訓、指導、推廣，以及環保方面的工作；以及

(b) 執行與海洋護理、海岸公園及海岸保護區相關的工作，包括規劃、管理、執法、教育、指導、研究、發展，以及環境影響評估方面的工作。

(註：可能須不定時工作或輪班工作；在新界工作；以及隨政府船隻或商營漁船出海工作，或在船上居住。)

薪酬:總薪級表第27點（每月60,065元）至總薪級表第44點（每月116,165元）

聘用條款: 獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。已填妥的申請書，須於二零二四年一月五日或之前送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明《申請漁業主任》。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

【機電工程署-高級技工(機械)】

月薪:$22,895起

截止申請日期(日/月/年) :11/01/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a)(i)持有工業學院所頒發的機械工程技工證書，或同等學歷；或

(ii)已完成機械工程的完整學徒訓練或其他認可實務訓練課程，並在完成學徒訓練／實務訓練後在有關行業有最少兩年經驗；或

(iii)有最少六年的機械工程經驗；及

(b)具備相等於小六程度的中英語文能力；及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(註：申請人須通過技能測驗。申請人如擁有機械工程範疇的相關工作經驗，將獲優先考慮。)

職責:

高級技工(機械)主要被調派擔任監督和指導一組初級人員為機械裝置及設備進行操作／維修及單獨執行操作／維修職務，包括對技能要求較高的維修工作。

月薪:總薪級表第8點（每月22,895元）至總薪級表第10點（每月25,815元）

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請書須郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。請在信封面上註明「申請高級技工(機械)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

【政府物流服務署-助理物料供應員】

月薪:$14,735起

截止日期 :11/01/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 完成中四學業，或具備同等學歷；

(b) 具備相當於中四程度的中英文語文能力；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a)一般的倉務工作，包括文件登記、數據處理及由上司指派的其他相關工作；

(b)管理一個附屬貨倉，及

(c)就有關供應鏈的工作向上司提供支援。

另外，助理物料供應員須使用電腦處理工作，包括文書及數據處理軟件。助理物料供應員須在有需要時輪班工作及須獲調派往不同的決策局及政府部門。

薪酬:

總薪級表第1點（每月港幣14,735元）至總薪級表第10點 (每月港幣25, 815元）。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請書須連同學歷(本地及非本地)證書及修業成績單副本送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請於信封面上清楚註明「申請助理物料供應員職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於二零二四年一月十八日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址(請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號)。

【香港警務處-炊事員（中廚）】

月薪:$18,965起

截止日期 :12/01/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 具有為大量人數烹調中式膳食的工作經驗；

(b) 能說流利粵語及書寫簡單中文或簡單英文；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 申請人須通過廚藝測試。

(2) 政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。申請人必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績方會獲考慮聘用。

如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加《基本法及香港國安法》測試或未曾在《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

職責:

(a) 為警務人員和警隊單位準備和烹調中式膳食；以及

(b) 保持廚房清潔。

[註：炊事員(中廚)或須：

(1) 輪班和不定時工作；

(2) 穿着炊事員服；以及

(3) 在偏遠地區(例如：沙嶺、沙頭角、打鼓嶺、落馬洲及大嶼山等地區)工作。]

薪酬:總薪級表第5點(每月港幣18,965元)至總薪級表第8點(每月港幣22,895元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須在申請書上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請書，連同工作經驗的證明文件副本，須以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在二零二四年一月十九日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【香港警務處-助理專門人員 (註 1)】

月薪:$28,095起

截止日期 :14/01/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級(註 5)或以上成績，或具同等成績；

(c) 能操流利粵語；

(d) 須通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 ﹔以及

(f) 須通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

職責:

(a) 參與先進科技的研究；

(b) 為技術及行動應用設計電腦硬件和軟件；

(c) 製定樣本以作測試及評估；以及

(d) 操作及維修用以支援執法行動的器材。

薪酬:

警務人員薪級表第4點 (每月28,095元) 至警務人員薪級表第17點 (每月41,155元)

聘用條款:

助理專門人員屬於警員(專門人員)職級，獲取錄的申請人會獲聘至該職級，並會按公務員合約條款受聘，聘用期為三年；續約與否完全由政府酌情決定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請人須提交填妥的申請表通用表格第340號（7/2023修訂版）及補充資料表格。

(a) 申請人可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(b) 申請人亦可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取G.F. 340申請表格，或從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載有關表格。

(c) 郵寄的申請書須送達香港灣仔軍器廠街一號警察總部警政大樓37樓警察招募組。請於信封面註明申請職位名稱。

(d) 申請人必須提交補充資料表格，表格可透過下列附件或香港警務處互聯網(http://www.police.gov.hk/recruitment)下載。有關表格屬電子表格，申請人需以Acrobat Reader XI或以上版本的軟件處理，並將電子表格於2024年1月14日或之前電郵寄回SpecialistRecruitment@police.gov.hk。

【教育局(課程發展處)-課程主任(數學)】

月薪:$79,930

截止日期 :12/01/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港頒授主修數學的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年的數學教學及／或課程發展經驗，其中至少有4年為小學水平；

(e) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(f) 對科學、科技、工程、藝術及數學(STEAM)教育以及本地教育制度有豐富知識及經驗；以及

(g) 持有教育有關的高等學位，如碩士或博士學位，或具備同等學歷者優先。

職責:

(a) 協助發展及評鑑小學數學課程的實施情況；

(b) 協助策劃及籌辦小學數學教師在職專業發展課程，以促進小學數學課程的實施；並協助推廣科學、科技、工程、藝術及數學(STEAM)教育；

(c) 策劃及推行「種籽」計劃、教師學習圈或其他學校協作計劃，以推展小學數學課程和STEAM教育；

(d) 協助發展學與教資源，以支援小學數學課程的推行及推廣STEAM教育；

(e) 為數學教育和STEAM教育籌辦學生活動；

(f) 就所有與數學相關的事項向學校提供意見，並進行課程探訪的工作；

(g) 評審數學教科書與數學和STEAM教育相關的教材套；

(h) 提供與學科相關的專業服務，並參與教育局內外與學科相關的委員會和工作小組；

(i) 執行與數學教育組日常運作有關的行政職責；以及

(j) 執行上司委派的其他職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室 教育局課程發展處)。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

【香港天文台-創意內容設計師】

月薪:$ 35,775

截止日期 : 12/01/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(1) 持有香港認可大學的多媒體設計或其他相關科目（例如數碼媒體、創意媒體、多媒體科技、電影電視等）的學位，或同等學歷；

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第2等級或以上成績，或同等成績；

(3) 於取得有關學歷後，具備最少三年有關多媒體設計、動畫、影片製作，或相關範疇的全職工作經驗；

(4) 對平面及立體動畫（包括角色動畫（character animations）及動態圖像（motion graphics）），以及影片製作（包括創意劇本撰寫及後期製作）具備良好及廣博知識；及

(5) 精通多媒體創作工具軟件，包括Adobe Illustrator、After Effects、 Photoshop、 Premiere 及 Blender/Autodesk Maya。

註: 申請人必須提交相關工作的個人作品集（portfolio）。

擁有透過影片或其他多媒體形式有創意地推廣科學教育經驗（尤其是透過社交媒體平台）之申請人可獲優先考慮。對香港天文台的核心服務有基本認知的申請人亦會有優勢。

註:香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

職責:

(1) 為香港天文台的社交媒體平台製作引人入勝的多媒體內容，包括創意構想及製作多媒體內容。

(2) 設計及製作立體及平面的電腦圖像及動畫（包括動態圖像（motion graphics）及角色動畫（character animations）），並應用於電視天氣節目及社交媒體平台以解釋常見的天氣現象、天氣系統等。

(3) 協助為電視天氣節目，如「氣象冷知識」，製作影片（包括創意劇本撰寫及後期製作）。

(4) 協助設計香港天文台的各種宣傳品及通訊，包括使用天文台吉祥物作圖像設計及紀念品設計。

(5) 為電視天氣圖像系統的運作及系統提升提供圖像設計方面的支援。

聘用條款:獲取錄的申請人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達九龍尖沙咀彌敦道134A號香港天文台人事組，信封面須註明「申請創意內容設計師」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

所有申請人(不論在網上遞交申請或以郵寄方式遞交申請)，須在截止申請日期或之前把相關工作的個人作品集，以及所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【投資推廣署-二級項目主任（資本投資者入境計劃)】

月薪:$22,895

截止日期 :08/01/2024 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷 （持有專業資格如註冊會計師、特許財務分析師及／或銀行業專業相關的專業資格為佳）；

(b) 具備最少兩年一般行政及／或財務方面的相關全職工作經驗，當中最少一年為銀行業的管理或與證券及期貨事務監察委員會有關者較佳；

(c) 符合語文能力要求，具備綜合招聘考試兩份語文試卷（即中文運用及英文運用試卷）的“二級”成績，或同等成績；

(d) 中英文文書溝通良好，亦須操流利英語、廣東話及普通話；以及

(e) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責

(a) 協助處理CIES的申請、查詢及／或投訴，並協助解決問題；

(b) 協助對CIES申請人的個人資料進行盡職調查；檢閱、分析、審查和評估所提交的CIES申請及其投資組合，並監察CIES的成功申請人於逗留期間是否遵守新的計劃規則；

(c) 協助主管審批申請人的投資是否符合資格，並建議轉介個案至香港入境事務處；

(d) 了解獲許投資資產的最新發展情況、香港金融監管機構制定的規則、標準和政策以及新推行的CIES對投資組合的要求，並撰寫和更新處理CIES申請的審批指南和信函範本；

(e) 在整個申請過程中協助與持份者（包括相關政府決策局及部門、香港入境事務處、專業團體、申請人及其指定的服務提供者）聯絡；

(f) 根據新推行的CIES的規則、政府和投資推廣署的內部規則和規例，協助主管確保團隊內部有適當和高標準的治理，並協助上級監察結果、關鍵績效指標和交付績效的情況，並整合相關的統計數據及匯報運作相關事宜；以及

(g) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 X

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

【投資推廣署-高級項目主任（資本投資者入境計劃）】

月薪:$65,875

截止日期:08/01/2024 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷 （持有專業資格如註冊會計師、特許財務分析師及／或銀行業專業相關的專業資格為佳）；

(b) 具備最少五年一般行政及／或財務方面的相關全職工作經驗，當中最少三年為銀行業的管理或與證券及期貨事務監察委員會有關者較佳；

(c) 符合語文能力要求，具備綜合招聘考試兩份語文試卷（即中文運用及英文運用試卷）的“二級”成績，或同等成績；

(d) 中英文文書溝通良好，亦須操流利英語、廣東話及普通話；以及

(e) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 監督申請處理組的工作、協助解決問題並監督接收和處理CIES的申請；

(b) 就CIES的資格準則徵求相關政府決策局、部門和金融監管機構的意見，並在有需要時協助安排內部會議，討論具體個案；

(c) 回覆有關 CIES的查詢，並對 CIES 申請人的資料進行盡職調查；

投資推廣署-高級項目主任

(d) 檢閱、分析、審查和評估所提交的 CIES 申請及其投資組合，並監察CIES的成功申請人於逗留期間是否遵守新的計劃規則；

(e) 審批申請人的投資是否符合資格，並建議轉介個案至香港入境事務處；

(f) 了解獲許投資資產的最新發展情況、香港金融監管機構制定的規則、標準和政策以及新推行的CIES對投資組合的要求，並撰寫和更新處理CIES申請的審批指南和信函範本，及定期為工作人員提供審批指南；

(g) 在整個申請過程中與主要持份者（包括相關政府決策局及部門、香港入境事務處、專業團體、申請人及其指定的服務提供者）聯絡；

(h) 根據新推行的CIES規則、政府和投資推廣署的內部規則和規例，確保團隊內部有適當和高標準的治理，並協助投資推廣署總項目主任（資本投資者入境計劃）監察各CIES團隊成員的表現、關鍵績效指標和交付績效的情況，並編製CIES運作相關的統計數據和報告；以及

(i) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 X

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

【投資推廣署-高級副總裁（項目及推廣活動管理）(家族辦公室)】

月薪: $79,135

截止日期 :11/01/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；持有傳訊、市場推廣、與商業相關科目的深造學位或持有專業資格者更佳；

(b) 具備最少六年與活動管理、項目管理或市場推廣相關的全職工作經驗。曾在金融服務行業工作及從中取得項目管理經驗者更佳；

(c) 具備與不同機構及承辦商合作統籌及舉辦活動的知識及經驗；以及

(d) 中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。

職責:

(a) 在香港、內地及海外目標城市統籌及舉辦年度旗艦活動「裕澤香江」及一系列備受矚目的活動，以吸引全球的家族辦公室來港；

(b) 在目標市場策劃及落實全球投資推廣活動，以吸引世界各地家族辦公室及潛在客戶的興趣；

(c) 物色相關持份者，與他們接觸，並建立、加強及管理彼此的伙伴關係；

(d) 與主要持份者及合作伙伴共同統籌及舉辦活動，並贊助全球的家族辦公室相關活動，以提高FamilyOfficeHK的知名度並吸引潛在客戶；

(e) 與市場推廣及公關團隊及其他主要持份者合作推廣活動；

(f) 協助建立及整理FamilyOfficeHK全球的嘉賓名單、講者及其他主要持份者的資料；以及

(g) 協助管理活動預算、履行相關行政職務及上級委派的其他臨時職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法

互聯網✔️

郵寄 X:

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

【投資推廣署一級項目主任（資本投資者入境計劃）】

月薪:$50,045

截止日期 :08/01/2024 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷 （持有專業資格如註冊會計師、特許財務分析師及／或銀行業專業相關的專業資格為佳）；

(b) 具備最少三年一般行政及／或財務方面的相關全職工作經驗，當中最少兩年為銀行業的管理或與證券及期貨事務監察委員會有關者較佳；

(c) 符合語文能力要求，具備綜合招聘考試兩份語文試卷（即中文運用及英文運用試卷）的“二級”成績，或同等成績；

(d) 中英文文書溝通良好，亦須操流利英語、廣東話及普通話；以及

(e) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責

(a) 處理CIES的申請、查詢及／或投訴，並協助解決問題；

(b) 對CIES申請人的個人資料進行盡職調查；檢閱、分析、審查和評估所提交的 CIES 申請及其投資組合，並監察CIES的成功申請人於逗留期間是否遵守新的計劃規則；

(c) 審批申請人的投資是否符合資格，並建議轉介個案至香港入境事務處；

(d) 了解獲許投資資產的最新發展情況、香港金融監管機構制定的規則、標準和政策以及新推行的CIES對投資組合的要求，並撰寫和更新處理CIES申請的審批指南和信函範本；

(e) 在整個申請過程中與主要持份者（包括相關政府決策局及部門、香港入境事務處、專業團體、申請人及其指定的服務提供者）聯絡；

(f) 根據新推行的CIES的計劃規則、政府和投資推廣署的內部規則和規例，確保團隊內部有適當和高標準的治理，並協助上級監察結果、關鍵績效指標和交付績效的情況，並整合相關的統計數據及匯報運作相關事宜；以及

(g) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 X

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。